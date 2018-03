Campania domani torna l’allerta meto, previste pioggie ad Amalfi a rischio collegamenti Sorrento – Capri . Sicuramente problematica la viabilità in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina . La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo valevole fino alle ore 21 di domani, sabato 3 marzo. Dalle 9 di domani mattina, rende noto la Protezione civile della Campania, una nuova perturbazione porterà sulla regione piogge e temporali che potranno assumere anche moderata intensità tali da determinare una criticità idrogeologica di colore giallo. Le zone maggiormente interessate saranno quelle a ridosso dei rilievi.

I venti spireranno moderati o localmente forti sud-occidentali.​ Il mare si presenterà molto mosso o localmente agitato.​ ​L’allerta ​g​ialla è relativa al possibile rischio di allagamenti e frane dovuti alle copiose precipitazioni piovose. Tra gli scenari indicati nell’avviso della Protezione civile figurano​ ​«​r​uscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale​, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno​, s​corrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse».​

La Protezione civile della Campania raccomanda agli enti competenti ​«​di attivare tutte le misure di contrasto e mitigazione ai fenomeni previsti in ordine al dissesto idrogeologico, come previsto dai rispettivi piani di protezione civile​» e prega inoltre «​di prestare attenzione alle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso​».​