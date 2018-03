CHIUSURA S.S. 163

Napoli, 9 marzo 2018

Anas comunica che, allo stato attuale, permane – a scopo precauzionale – l’interdizione al transito lungo la strada statale 163 “Amalfitana” tra il km 31,000 ed il km 31,100, nel territorio comunale di Ravello, in provincia di Salerno; la tratta è chiusa dalla tarda serata di ieri a seguito della comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco del pericolo di caduta massi da un versante attiguo alla statale.

Questa mattina Anas ha provveduto alla installazione di new-jersey in corrispondenza della tratta chiusa ed ha emesso – quale atto amministrativo necessario – Ordinanza di chiusura, auspicando la riapertura al traffico della tratta di statale in tempi ristretti (e comunque prima del periodo pasquale), non appena gli Enti Competenti, dopo aver eseguito le opportune verifiche e le eventuali operazione di disgaggio dei massi pericolanti, comunicheranno la messa in sicurezza del versante ed il conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza per la transitabilità lungo la sottostante statale.

A tale scopo Anas ha già avviato numerose interlocuzioni con gli Enti Locali.

