Campagna elettorale assente in Costiera amalfitana, un silenzio mortificante. Non si era mai avvertito nelle passate campagne elettorali un tale silenzio in Costa d’ Amalfi: c’è gente che non si è accorta che è in corso e solo i programmi televisivi, particolarmente in queste ultime ore, fanno ricordare che bisogna recarsi a votare. E bisogna assolutamente farlo!

Un tempo, particolarmente l’ultimo venerdì, le piazze erano gremite e gli oratori di partito o i candidati si alternavano: erano un correre frenetico da un centro all’altro.. L’ultimo giovedì i rappresentanti di partito o dei candidati si ritrovavano nella caserma dell Arma i in Questura per provvedere al sorteggio, per il giorno dopo, dell’orario per il discorso finale nelle piazze.

Spesso avvenivano delle situazioni incresciose, ridicole: qualche rappresentante di sinistra (a Minori c’era uno molto focoso) faceva ritardare l’accordo perché insisteva nel non volersi sedere allo stesso tavolo con i rappresentanti della destra (questo avveniva quando in campo c’era il PCI da una parte e il MSI dall’altra).

Ora niente, solo silenzio. Qualche politico di passaggio , ma niente altro. La Costiera sembra, salvo pochi casi, non essere coinvolta , e la campagna elettorale in generale, e questo anche a Salerno, Napoli, in Campania ed in Italia, sembra svolgersi più a livello mediatico che reale e personale.

Speriamo solo che questo non si tramuti in volontà di non andare a votare. Si deciderà del nostro futuro per quattro anni.

Gaspare Apicella