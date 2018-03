Sabato ritorna la Camminata tra i Casali.

Siamo tutti invitati a riscoprire, grazie agli organizzatori, alcuni tra gli scorci più panoramici del nostro Paradiso:

Ritorna questo Sabato il consueto appuntamento con la “Camminata tra i casali” rivolto agli appassionati del trekking lubrense.

L’idea di un itinerario che attraversasse tutti i 23 Casali di cui è composta Massa Lubrense nasce nel 2000 dalla fervida mente di Giovanni Visetti, appassionato cartografo ed escursionista lubrense, con il preciso obiettivo di far conoscere l’ intero territorio utilizzando la vecchia rete viaria che fungeva da collegamento tra le varie frazioni. Massa Lubrense, da sempre, ha avuto un vasto territorio punteggiato da tanti piccoli gruppi di case che nel tempo, in alcuni casi, vennero ritenuti casali autonomi, in altri vennero accorpati al più prossimo casale.

La Camminata nasce proprio dall’ elenco dei “ Fuochi” ( nuclei familiari) censiti nel 1489; dove sono elencati 22 Casali più il “Corpus Civitatis”, cioè l’ abitato sul promontorio di Santa Maria e l’ Annunziata.

Il percorso della Camminata, già dalla sua ideazione, prevedeva il variare, di anno in anno, del percorso in modo da dare agli ospiti ed ai residenti la possibilità di ammirare nuovi scorci e nuovi punti di interesse.

Per questa XVIII edizione il percorso è stato diviso in due appuntamenti, Sabato 31 Marzo e Mercoledì 25 Aprile, due incontri che consentiranno ai partecipanti di godere appieno dei luoghi, dei panorami e dei sapori massesi.

Il primo degli itinerari, con partenza da Sant’ Agata alle 9.30 e da Massa Centro alle 10.30 ci condurrà, attraverso un percorso della vecchia rete viaria fino alla frazione di Termini, dove è prevista la sosta con pranzo libero. Il percorso si concluderà alle 17 a Sant’ Agata , per chi ha effettuato la partenza da Massa Centro il rientro è autonomamente in Bus.

Le passeggiate sono organizzate dal Comune di Massa Lubrense, Assessorato al Turismo e dalle associazioni Pro Loco Massa Lubrense e Pro Loco Due golfi che, in perfetta condivisione hanno studiato e steso gli itinerari.