CALCIORAGÙEBABA\' NAPOLI UNA SFOGLIATELLA AL GENOA di Gigione Maresca

Fine partita

GOALS

1 a 0

POSSESSO

66,2% A 33,8%

TIRI

16 A 12

TIRI NELLO SPECCHIO

4 A 3

CORNER

8 A 3

LA CRONACA

Vince il Napoli soffrendo la buona prestazione del Genoa ben messo in campo ma ci è voluta più di un’ora per scardinare la difesa del Genoa. Albiol regala tre punti fondamentali alla squadra di Sarri che così si riporta a due sole lunghezze dalla Juventus. Ottima la prova della squadra di Ballardini che conferma ancora una volta la solidità della propria difesa.

90’+3′ FISCHIO FINALE. NAPOLI – GENOA 1-0.

90′ Ci saranno 3 minuti di recupero.

87’Insigne ad un passo dal raddoppio! Milik parte in contropiede e passa a Insigne che solo davanti a Perin calcia con sicurezza, ma Biraschi salva sulla linea.

86’Sostituzione per il Napoli. Entra Rog per Callejon.

84’Mertens parte in velocità e serve un ottimo pallone in mezzo, ma Callejon e Milik non si capiscono facendosi sfuggire il pallone che finisce a lato.

82’Secondo cambio per il Napoli. Entra Milik per Mertens.

80’PILLOLA STATISTICA: ​Albiol non segnava in Serie A dal 10 gennaio 2016 contro il Frosinone. Questo è il suo terzo gol in A.

78’Sostituzione per il Genoa. Entra Rossi per Rosi.

77’Ammonito Rosi, trattenuta su Insigne che stava provando a partire in velocità.

76’Cross di Taarabt, Rosi impatta bene di testa ma Reina è attento.

75’Cartellino giallo per Zialinski, trattenuta su Birasschi.

72’Callejon da calcio d’angolo trova la testa di Albiol che anticipa tutti e insacca alle spalle di Perin.

72’NAPOLI – GENOA 1-0. Gol del Napoli. Rete di Albiol.

70’Ultimi venti minuti di gioco, la pressione inizia a farsi sentire sulla squadra di Sarri che non riesce a sbloccare la partita, nonostanti i due pali colpiti.

67’Altro cambio per Ballardini. Entra Rigoni per Pandev.

65’Contropiede Genoa, Pandev parte in velocità e serve Galabinov che invece di calciare serve a sua volta Taarabt. Il suo tiro però non è abbastanza potente. Blocca in due tempi Reina.

63’Insigne pesca Zielinski al limite dell’area, questo prova la conclusione di destro mandando però la palla alta.

62’Sostituzione per il Genoa. Entra Taarabt per Lazovic.

57’Continua insistente la pressione della squadra di Sarri, ma la difesa del Genoa continua a reggere.

53’Ancora Mertens pericoloso, questa volta prova un pallonetto dal limite dell’area, ma sbaglia le misure mandando alto.

51’Clamoroso palo interno di Mertens! Sfortunatissimo il Napoli, il belga calcia a giro da fuori area e la palla impatta sul palo. Napoli ad un passo dal vantaggio.

49’Jorginho inventa un ottimo assist per Callejon, che parte al limite del fuorigioco ma solo davanti a Perin si fa anticipare da quest’ultimo.

47’Cartellino giallo per Laxalt, intervento duro su Callejon.

46’INIZIO SECONDO TEMPO. NAPOLI – GENOA 0-0. Si riparte senza sostituzioni.

Partita bloccata al San Paolo, il Napoli nonostante il possesso palla a favore, non riesce a scardiare la difesa opsite. Nel finale di tempo clamoroso errore di Allan e palo colpito da Insigne. Il Genoa invece pericoloso in contropiede in più di un’occasione.

45’+1’​FINE PRIMO TEMPO. NAPOLI – GENOA 0-0.

45’Ci sarà 1 minuto di recupero.

44’Palo di Insigne! Calcio d’angolo per il Napoli, svetta Insigne di testa anticipando il proprio marcatore, ma compisce il legno a Perin battuto.

43’Massima pressione da parte del Napoli in questo finale del primo tempo. Il Genoa rimane schiacciato dietro.

40’Clamoroso errore di Allan! Serie di passaggi del Napoli, Mertens serve Allan in area, ma dal dischetto del rigore spara alto sopra la traversa.

37’Questa volta è Zielinski a provarci dalla distanza. Palla alta sopra la traversa.

34’Spolli ad un passo dal gol! Da calcio d’angolo svetta di testa il difensore del Genoa e manda di un soffio alla sinistra di un Reina rimasto immobile.

34’Genoa pericoloso! Hiljemark al limite del fuorigioco parte in velocità, entra in area e passa a Pandev che calcia ma a lato.

32’PILLOLA STATISTICA: Hamsik diventa oggi il giocatore più sostituito di questo campionato: 20 volte.

30’Mezz’ora di gioco e partita bloccata, il Napoli sembra fare più fatica del solito ad imporre il proprio gioco. Genoa messo molto bene in campo.

26’Ci prova Insigne dalla distanza, il tiro è angolato ma Perin riesce a parare in due tempi.

24’Continua il giro palla del Napoli senza però riuscire a trovare il varco giusto per affondare.

20’Cambio forzato per Sarri. Entra Zielinski per Hamsik che sta riscontrando problemi fisici.

20’Puniziona da posizione defilata per il Napoli. Jorginho alla battuta, palla in area ma Perin smanaccia.

15’Jorginho pesca Mertens in profondità, l’attaccante solo davanti a Perin invece di passare la palla a Callejon, prova la conclusione a giro. Palla fuori di poco.

15’Bertolacci sfiora l’incrocio! Gran botta da fuori area del centrocampista e palla che vola di poco alto.

13’Allan per Mertens che dai venti metri prova la conclusione di potenza. Palla fuori alla destra di Perin.

11’Lazovic ad un passo dal gol! Il genoano salta secco Koulibaly, arriva solo davanti a Reina ma da posizione defilata calcia sull’esterno della rete.

10’Calcio d’angolo Genoa, Zukanovic prova a staccare di testa da centro aerea, ma il pallone va a lato senza impensierire Reina.

5’Ci prova Hiljemark dal limite! Tiro debole e centrale, palla tra le braccia di Reina.

3’Insigne prova il passaggio filtrante per Callejon, ma l’attaccante del Napoli è ben marcato. Perin blocca in uscita.

1’​FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLI – GENOA. Arbitra Pasqua.