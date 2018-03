Cadavere in spiaggia, choc per degli studenti a Capaccio Paestum nel Cilento

Dramma, questa mattina, in località Torre di Mare a Capaccio Paestum, dov’è stato rinvenuto il cadavere di una donna sulla spiaggia. Il corpo era esanime sul bagnasciuga, con il volto parzialmente coperto dalla sabbia, nei pressi dell’oasi dunale di Legambiente.

Sotto choc gli studenti di un liceo di Eboli che stavano ripulendo il litorale nell’ambito di una iniziativa didattica, a cui era presente anche il biologo Giuseppe Catuogno. Sul posto sono giunti i carabinieri e la Procura della Repubblica di Salerno

Il cadavere della donna scoperto questa mattina sul litorale di Capaccio Paestum da una scolaresca liceale di Eboli in visita guidata è stato trasportato nell’obitorio del locale cimitero, dove nelle prossime ore il medico legale effettuerà l’esame esterno della salma.

La donna, di circa 30-40 anni, di carnagione bianca, era completamente vestita (dettaglio che non ha permesso finora di escludere la presenza di ferite) ma priva di documenti di identità. Il corpo era già in stato di decomposizione, quindi probabilmente si trovava in mare da qualche giorno. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto mentre la visita nell’oasi delle dune di Paestum volgeva al termine. Gli studenti, alcuni incuriositi e altri sotto choc, sono rientrati nelle proprie abitazioni.