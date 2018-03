Boscaioli abuvisi nelle montagne di Padula: 4 denunciati

17 Marzo 2018

Il Mattino-Pasquale Sorrentino

I carabinieri forestali di Padula hanno scoperto alla località “Daccetutra” nel comune della Certosa un significativo taglio di alberi di quercia avvenuto in area di proprietà comunale.

Al momento del controllo diversi esemplari di cerro erano stati abbattuti e i boscaioli stavano procedendo a tagliare a pezzi i tronchi per poterli asportare. Gli accertamenti condotti dai militari hanno fatto emergere che il taglio era avvenuto senza alcuna autorizzazione, ed hanno consentito di individuare gli autori del taglio furtivo. I militari hanno quindi proceduto a denunciare quattro persome, ed hanno posto sotto sequestro la refurtiva consistente in circa 20 quintali dì legna e gli automezzi utilizzati per il trasporto. I controlli ai patrimonio boschivo condotti dai carabinieri Forestali del Gruppo di Salerno hanno consentito di accertare, negli ultimi mesi, 24 furti di legna. Sono stati inoltre individuati e denunciate 14 persone responsabili di taglio furtivo di legna.