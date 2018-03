Borse di studio in Campania. Proroga scadenza al 30 marzo

Nuova opportunità per studenti delle scuole secondarie con reddito basso .

#iostudioregionecampania

La Regione Campania, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, aiuta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da famiglie con reddito basso, ad avere maggiori opportunità di svago e conoscenza, ma anche a costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e cultura.

€400,00 un’opportunità che molte famiglie ignorano.

Il CAF CIA, attraverso la voce della dott.sa Giovanna Favoloro, offre su appuntamento assistenza nella compilazione della domanda.

I requisiti e le modalità :

◦ Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2018 (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 15.748,48.

◦ Si può presentare domanda esclusivamente attraverso il modulo on line dopo essersi registrati. Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano ecc.).

◦ La domanda può essere presentata dai genitori (o dai legali tutori) del beneficiario, oppure dallo studente qualora maggiorenne.

Si può presentare domanda entro e non oltre le ore 13 del 30 marzo 2018.

La graduatoria dei beneficiari sarà costruita sulla base dell’attestazione ISEE dei richiedenti.

Per info : ‭338 2765882