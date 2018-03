Bimbi maltrattati: 4 maestre e una bidella indagate a Pordenone

03/03/2018 – Percosse, comportamenti violenti, urla nei confronti di bambini di eta’ compresa tra i sei mesi e i sei anni. Un clima da incubo per una ventina di bimbi che frequentavano una struttura privata (asilo nido/scuola materna) in provincia di Pordenone, ora posta sotto sequestro dai carabinieri della locale Compagnia. Quattro le maestre e una bidella indagate. I militari hanno potuto accertare le violenze grazie ad alcune telecamere nascoste, dopo la denuncia di una mamma. Alle destinatarie delle misure interdittive, tra cui due maestre di 46 anni e 20 anni, e’ stato imposto il divieto di esercitare la professione presso qualsiasi ente pubblico e privato. I dettagli dell’operazione saranno resi noti alle 11 in una conferenza stampa al Comando provinciale dell’Arma di Pordenone.