Arriva la primavera, ecco la collezione speciale “Jelly Colors” di Capri Watch

E’ ufficialmente arrivata la primavera e Capri Watch ci delizia con una nuova linea di orologi davvero particolare. Orologi che ispirano gioia e allegria grazie alla loro esplosione di colori e che sembrano davvero richiamare proprio le sfumature della primavera. Stiamo parlando degli orologi della “Jelly Colors Collection“, orologi braccialati con cinturino in policarbonato, sportivi e allo stesso tempo eleganti.

Tra questi troviamo il Jelly Multijoy che presenta un quadrante interamente impreziosito da cristalli Swarovski: il tratto distintivo di ogni modello Capri Watch. Cristalli che riflettono i colori di Capri, grazie all’azzurro intenso del suo mare, il rosso dei suo tramonti, il verde della sua lussureggiante natura.

Inoltre abbiamo il Jelly Multijoy Stones, con la ghiera tempestata di cristalli Swarovski i quali, così come nel Jelly Multijoy, vanno ad arricchire il quadrante. Sia l’uno che l’altro modello si caratterizzano per un gioco di luci che esprime le atmosfere giocose e spensierate de La Dolce Vita, il mito al quale l’isola è da sempre legata.

Ricordiamo che la ditta Capri Watch nasce negli anni ’60, proprio grazie al negozio-gioiellino di Via Camarelle a Capri, la strada più chic e affascinante della splendida isola che fu meta dell’imperatore romano Augusto. Il negozio fu avviato da Oreste Staiano e dalla moglie Rosetta e per anni è stato un punto di riferimento per i clienti con articoli pregiati come vetri di Murano e altri oggetti artigianali. La svolta, però, è arrivata negli anni ’90, quando i figli Alba e Silvio decisero di operare una sorta di rivoluzione, dedicandosi alla linea degli orologi, che ora sono diventati un marchio di fabbrica e sono famosi in tutto il mondo, Capri Watch Collection. Un’azienda che è ormai affermatissima e che punta sempre di più sulla qualità e non sulla quantità: una distribuzione che rimane quasi “artigianale” e mai “industriale” e che è il punto forte dell’azienda. E tra poco potrà affermarsi anche a Sorrento. Intanto gli orologi della linea “Capri Watch” rimangono tra i più imitati sul mercato.