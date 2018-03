Arrestato Sebastiano Donnarumma, l’accusa parla di appalti coi Casalesi da Torre del Greco a Sorrento . Decine di lavori mai fatti per milioni di euro che andavano a finanziare imprese edili dei Casalesi. Ad aprire la porta dell’Asl al patto criminale che viaggiava lungo l’asse Toscana-Campania sarebbe stato Sebastiano Donnarumma. Per questo è stato arrestato uno dei manager che da anni ricoprivano un ruolo di punta all’interno dell’ufficio tecnico dell’azienda diretta ma Antonietta Costantini. Il funzionario di Pimponte è stato arrestato insieme a 4 imprenditori edili di Lucca e Caserta per il coinvolgimento in un’inchiesta di guardia di finanza e Dda di Firenze che ha portato a 5 misure di custodia cautelare per lavori pubblici per milioni di euro mai eseguiti. E’ quanto spiegano le fiamme gialle in una nota.

Per la Gdf, grazie ad “accordi di cartello” il sodalizio, basato in provincia di Lucca, si sarebbe aggiudicato oltre 50 commesse della Asl 3 di Napoli sud, per lavori di somma urgenza e “cottimi fiduciari”. Lavori che, “pur risultando falsamente attestati come avvenuti, di fatto in gran parte non venivano eseguiti”. “A tale scopo – si spiega – il sodalizio stabiliva consolidati rapporti corruttivi” col funzionario della Asl, il quale non solo aggiudicava l’appalto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e imparzialità, ma consentiva al gruppo “di conseguirne il pagamento pur in assenza di qualsivoglia esecuzione dei lavori”. In questo modo lo stesso sodalizio negli ultimi anni sarebbe riuscito “a incamerare illecitamente e a costo zero appalti per oltre 6 milioni di euro che venivano riciclati nello svolgimento delle attività immobiliari” dello stesso gruppo. Secondo l’inchiesta diretta dalla procura nazionale Antimafia il funzionario di Pimonte avrebbe ricevuto soldi e favori in cambio per se ma anche per la sua famiglia.