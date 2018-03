Aperti i seggi l’Italia ha cominciato a votare. Speciale Elezioni di Positanonews dalla Costa d’ Amalfi e Sorrento tutto regolare . Siamo presenti in tutta la Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, seguiamo quello che avviene in provincia di Salerno , Napoli e Campania con uno speciale elezioni. Al momento i cittadini hanno cominciato a votare per decidere il destino dell’Italia. Da segnalare la sparizione di piccoli seggi, come quello di Nocelle a Positano da anni, l’uso delle strutture scolastiche elementari e medie per cui le scuole dell’obbligo saranno chiuse, ma anche di scuole non più operanti come a Montechiaro di Vico Equense . Gli scrutatori ci segnalano maggior lavoro per la scheda antifrode . Daremo in tempo reale l’affluenza nei seggi e i risultati questa notte , duro lavoro per gli scrutatori per per avere o dare informazioni ( 3381830438 ) o sulla pagina Facebook di Positanonews o via mail direttore@positanonews.it

Facciamo un panorama con l’ ANSA per quello che è successo . Seggi aperti in tutta Italia per il voto alle elezioni politiche. Chiamati al voto oltre 46 milioni e mezzo di elettori per la Camera dei deputati, quasi 43 milioni per il Senato della Repubblica. Si eleggono 618 deputati e 309 senatori, 18 parlamentari estero. Sarà un Election Day, in quanto si voterà anche per il rinnovo di Presidenza e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Fari, anche dell’Ue puntati sul voto italiano, come sul referendum dell’Spd.

Si sono registrati ritardi nell’apertura di alcuni seggi elettorali a Palermo per la distribuzione delle schede ristampate nella notte, a causa di un errore nella perimetrazione dei collegi Palermo 1 e Palermo 2, con 200 sezioni interessate. Alcuni seggi non hanno ancora avviato le operazioni elettorali perchè i presidenti in questo momento stanno timbrando le schede. Entro pochi minuti, assicurano dalla Prefettura, tutti le sezioni di Palermo saranno tutte aperte.

“Mi preoccupa che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini”, ha commentato il presidente del Senato Pietro Grasso e leader di LeU commenta il fatto che a Palermo siano ancora chiusi molti seggi per via di errori fatti sulle schede.

Sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni di Palermodove, per un errore nella perimetrazione dei collegi da parte del Comune, erano stati inseriti dei candidati di un altro collegio. In pratica alcune sezioni del collegio Palermo 1 erano state collocate nel collegio Palermo 2 che comprende anche Bagheria. Dalle 4:45 del mattino i vigili urbani sono al lavoro per la consegna delle nuove schede, che sarebbero complessivamente poco meno di 200 mila. Secondo la Prefettura tutti i seggi dovrebbero aprire regolarmente alle 7, al massimo si potrebbero registrare dei lievi ritardi.

GLI APPELLI DEI PARTITI NELL’ULTIMO GIORNO UTILE

Ma non è mancato chi, come Silvio Berlusconi, ma anche Beppe Grillo ha interretto il silenzio elettorale.

Per la prima volta non si metterà la scheda nell’urna ma sarà il presidente di seggio a farlo – COME SI VOTA, LA VIDEOGRAFICA

Tra una perturbazione e l’altra, il maltempo sembra voler concedere una breve tregua alla giornata elettorale, lasciando anche ampi spazi di sereno nelle regioni centrali e settentrionali.

Ma c’è chi ha dovuto spalare la neve per l’insediamento dei seggi.

Come è accaduto ad Acervia in provincia di Ancona dove il centro storico è stato coperto da 80 centimetri di neve.

Molti autisti dei bus di Roma e dei vaporetti a Venezia, inoltre, hanno scelto di arrotondare lo stipendio facendo gli scrutatori. Un fenomeno non nuovo, ma meno bus nella Capitale e corse saltate di vaporetti hanno suscitato le lamentale degli utenti sui social.

Schede ristampate per errori dal nord al sud dello Stivale. A Palermo 200mila ristampate per un errore. Problemi anche a Bolzano e Mantova.

– I NUMERI: In dettaglio gli elettori per la Camera (diritto di voto dai 18 anni compiuti entro domenica) sono 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine; per il Senato (diritto di voto dai 25 anni) sono 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine. Eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Le sezioni elettorali saranno 61.552.

– VOTO ALL’ESTERO: Gli elettori della circoscrizione estero – al voto in anticipo e fino a giovedì prossimo, 1 marzo – sono per la Camera 4.177.725, per il Senato 3.791.774. Con il voto all’estero saranno eletti rispettivamente 12 deputati e 6 senatori.

– RIPARTIZIONE SEGGI: La nuova legge – il cosiddetto ‘Rosatellum’ – prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale. Con il sistema maggioritario in ciascun collegio viene eletto un solo candidato, quello che ottiene più voti. Con il sistema maggioritario sono assegnati 232 seggi alla Camera e 116 seggi al Senato. L’assegnazione dei restanti seggi del territorio nazionale (386 alla Camera e 193 al Senato) avviene con il metodo proporzionale in collegi plurinominali.