Siamo in contatto h24 sul posto e le ultime notizie sono che nonostante la celerità dei lavori, le ispezioni e i controlli sono rallentati a causa del maltempo, quindi potrebbero emergere problemi e domani la strada non sarà riaperta. Positanonews ha sentito il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino: “stiamo facendo davvero l’impossibile, chiaramente ci sono problemi tecnici e le condizioni del tempo ci stanno creando difficoltà, in ogni caso non dipende da perché deve essere l’Anas ad attestare l’apertura della strada. – e conclude il primo cittadino di Ravello – intanto abbiamo anticipato la conferenza dei sindaci a domani alle 17 ad Amalfi, sperando che si riesca a trovare una soluzione a questo problema che la Costiera Amalfitana vive da anni”.