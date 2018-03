ANTEPRIMA – Amalfi, convocata per giovedì 17 la Conferenza dei Sindaci: si parlerà di dissesto idrogeologico

E’ stata convocata per giovedì 17 marzo la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi. L’incontro si terrà proprio ad Amalfi e avrà luogo alle ore 17. Il tema principale dell’incontro in questione è la richiesta di certezza da parte dei sindaci di regole chiare, concrete e veloce, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, al fine di evitare situazioni di stallo come è successo a Ravello dove l’ANAS difatti era restia ad intervenire. I Comuni spesso vengono lasciati troppo soli e difronte questa enorme emergenza non possono lottare con le sole proprie forze.

Vi terremo aggiornati.