Annalisa Vessella Pisacane continua la tradizione di Agerola, supera lo scomunicato Vitiello ( M5S)? DIRETTA

Come da previsioni sembra essere eletta nel collegio alla Camera Annalisa Vessella, la moglie dell’ex sindaco di Agerola Michele Pisacane per Forza Italia. Un brutto colpo per Luca Mascolo e per il PD che con Silvana Somma, ex candidato sindaco di Gragnano, non riesce mai ad essere in partita, travolta dalla crisi del PD che qui, sopratutto a Castellammare di Stabia con il commissariamento di Pannullo, è stata molto più grave. Ad aver favorito la Pisacane è stata la scomunica del suo candidato Vitiello, l’avvocato stabiese senza l’aiuto del M5S non è riuscito a fare il colpaccio e conquistare il collegio, ma ce l’avrebbe potuto fare. Dunque senza sorprese il collegio che comprende i Monti Lattari e la Penisola Sorrentina con Capri e Agerola si conferma terra vocata al Parlamento da un ventennio ha sempre un rappresentante a Roma. Nel link sotto la diretta in tempo reale con i risultati del collegio e all’interno anche comune per comune. Ma siamo ancora all’inizio della nostra maratona e alla fine Vitiello riesce a rimontare e vincere .

