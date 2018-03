“ANIME IN ASCOLTO” a Palazzo Mezzocapo di Maiori

Sabato 3 marzo, alle ore 10,00, a Maiori, presso Palazzo Mezzacapo inaugura “VIBRAZIONI” Festival itinerante d’arte contemporanea, cultura, benessere e solidarietà a sostegno delle iniziative umanitarie Unicef Campania.

L’’iniziativa no-profit, ideata e curata dal 2015 da Antonella Notturno – Avvocato, ma anche pittrice, fotografa, esperta in Suonoterapia Vibrazionale con Gong e Campane Tibetane e Cultura Orientale, da sempre impegnata con le sue molteplici attività nella relazione di aiuto e sostegno ai soggetti più deboli – quest’anno giunge alla sua quarta edizione e si svolgerà nel corso di tutto l’anno 2018, in collaborazione con l’Ass. ARIANNA centro d’arte e cultura e l’Ass. Giuristi del Golfo del Foro Napoletano, in diverse sedi e località della Campania di gran prestigio storico e turistico.

Il progetto ormai noto, consta di rassegne di arte contemporanea che fungono da cornice e contenitore di altri eventi socio – culturali. Tra le novità di questa quarta edizione vi saranno: le tavole rotonde e convegni, che affiancheranno ogni rassegna di arte ed in cui due avvocati, uno psicologo, un poeta o scrittore ed un pittore, si confronteranno su tematiche attinenti la tutela dei diritti umani ed in particolare dei soggetti più deboli, nonchè “ LE PIGOTTE VIBRANTI”, un laboratorio per la realizzazione delle famose bambole di pezza dell’UNICEF. Bambole uniche, irripetibili e speciali, dipinte dagli artisti che aderiranno al Festival per salvare la vita a tanti bambini.

Tutti i proventi, detratte le spese saranno devolute a sostegno della campagna di raccolta fondi per i bambini promossa dall’Unicef – Campania.

Per la sua valenza socio-culturale, l’evento, allo stato, si pregia del patrocinio morale del Comitato Regionale Campania UNICEF; Assessorato all’ Istruzione e alle Politiche sociali della Regione Campania; Comune di Napoli; Comune e proloco di Maiori (SA), Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; Ass. Giuristi del Golfo Foro Napoletano.

Nella sua prima tappa, il Festival presenta la mostra di arte bipersonale “Anime in ascolto”, che propone una selezione di dipinti dell’artista coreano Jongo Park e della napoletana Antonella Notturno.

La rassegna – che non a caso esordisce a marzo, mese notoriamente dedicato alla donna – è incentrata sulla esplorazione dell’universo femminile tra due culture diverse: Oriente ed Occidente che si confrontano e, volendo la stessa essere anche un messaggio contro il femminicidio e la violenza di genere, si coniuga con la tavola rotonda: “ Il coraggio di essere donna tra oriente ed occidente” Riflessioni sul Femminicidio e la tutela degli orfani per reati domestici, nella quale, avvocati, psicologi ed artisti si interfacceranno sulle tematiche citate da diverse prospettive e con “ Voci e suoni per la pace” un concerto di Gong, campane tibetane ed altri strumenti ancestrali accompagnati da voci a cappella. Di seguito il programma in dettaglio:

01 marzo 2018, apertura della mostra d’arte ANIME IN ASCOLTO, Dipinti di Jongo Park, e Antonella Notturno, che sarà visitabile gratuitamente, negli orari di apertura del Palazzo Mezzacapo, fino al giorno 18 marzo.

Sabato 03 marzo 2018, ore 10,00, vi sarà il Vernissage con intervento dei critici d’arte Antonella Nigro e Chiara Rita Amato ed a seguire la tavola rotonda “ Il coraggio di essere donna tra oriente ed occidente” Riflessioni sul Femminicidio e la tutela degli orfani per reati domestici”. Interverranno: Antonio Capone Sindaco di Maiori, Lidia Camera Assessore al Turismo Maiori, Avv. Chiara Gambardella, Assessore ai lavori pubblici Maiori, Dott. Margherita Dini Ciacci – Unicef Campania, Avv. Maurizio Bianco Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Sabrina Sifo Consigliere COA Napoli, Avv. Olimpia Bolognini Pres. Ass. Giuristi del Golfo – Foro Napoletano, Dott. Virgina Ciaravolo Criminologa e Psico-terapeuta, Avv. Giovanna Iommelli Foro di Napoli, Prof. Imma Maddaloni poetessa e pittrice. Presidente Ass. ARIANNA Centro d’arte e cultura, Avv. Antonella Notturno Foro di Napoli, pittrice, fotografa ed International Gong & Singing Bolws Master. L’ingresso alla tavola rotonda è gratuito ed aperto a tutti, essa è inoltre accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, che riconosce n. 2 crediti formativi agli avvocati partecipanti.

Domenica 11 marzo 2018 ore 11,00, si terrà “ VOCI E SUONI PER LA PACE” .

Concerto di Gong, campane tibetane ed altri strumenti ancestrali accompagnati da voci a cappella, a cura di Antonella Notturno – International Gong, Singing Bolws & Tuning Fork Master con la “The way of gong band”. Biglietti e prenotazioni al n. 3490962592 .