Angri. Primo circolo didattico, la denuncia di un genitore: alla mensa scolastica frutta marcia ai bambini

Frutta marcia, riflettori puntati sul servizio di refezione scolastica. A distanza di tre mesi un nuovo caso ha interessato il primo circolo didattico «Sant’Alfonso Maria Fusco», in via Adriana. Ancora una volta è stata una mamma a denunciare l’accaduto sui social network, pubblicando la foto di una banana annerita, riportata a casa da suo figlio. Un disservizio che dagli accertamenti effettuati ieri mattina dall’assessore alla pubblica istruzione Caterina Barba, insieme ai collaboratori scolastici, si è registrato in un’unica classe della scuola dell’infanzia. A novembre, invece, sono stati i genitori del terzo circolo didattico a segnalare la distribuzione di mele macchiate. Mentre a maggio del 2014 è toccato alle pere. Circostanze che nei mesi scorsi hanno spinto l’assessore e il personale sanitario preposto alla elaborazione del menù a rivederlo introducendo modifiche, come la somministrazione delle banane alla fine del pasto. Obiettivo evitare il taglio della frutta da parte degli addetti allo scodellamento, che spesso non viene effettuato col risultato che la frutta viene riportata a casa dai bambini, non consumata o buttata a fine giornata. Stessa sorte accade per i panini. Sia ora sia lo scorso novembre, né il Comune né l’Asl hanno ricevuto segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici ai quali l’assessore Barba ha inoltrato una nuova comunicazione, con l’invito a non far uscire le portate dagli istituti per non alterarne le condizioni. «Dopo aver fatto un sopralluogo nelle scuole che fruiscono del servizio mensa – ha spiegato – e aver riscontrato che il problema si è registrato in un’unica classe, ho sollecitato con una nuova nota tutti i dirigenti a far aprire la frutta, a farla consumare a scuola e a rimandarla indietro qualora dovessero emergere anomalie». (Roberta Salzano – Il Mattino)