Ancona, scoperta “setta” della macrobiotica: indagato “guru” Mario Pianesi. 14 arresti

Operazione della Polizia di Ancona, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha permesso di svelare una vera e propria setta che ruotava intorno alla figura di Mario Pianesi, guru della alimentazione macrobiotica, quella pratica alimentare che è basata sull’equilibrio tra le forze antagoniste e complementari che, secondo le antiche teorie filosofiche cinesi, governerebbero l’universo.

Pianesi, secondo gli inquirenti, manipolava i seguaci della sua dieta, i quali versavano spesso in condizioni di fragilità psicologica, fino a gestirne l’intera vita e a pretendere da loro donazioni di denaro. Una vera e propria setta attiva tra le Marche e l’Emilia Romagna che parlava di alimentazione macrobiotica come anche unica cura per malattie incurabili.

L’inchiesta era stata avviata già nel 2013, dopo la testimonianza di una donna che aveva parlato con la Polizia di Forlì e aveva cominciato a smuovere le acque con la propria testimonianza: quest’ultima aveva parlato di un controllo rigido dell’alimentazione di Pianesi e la manipolazione fino a gestire la vita di tutti i seguaci, soprattutto per un arricchimento personale. Questo si avvaleva anche di collaboratori scelti dislocati in varie parti d’Italia.

Il fondatore Pianesi era riuscito a mettere su un impero di ristoranti, punti vendita e aziende. Quest’ultimo ora risulta indagato per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale.