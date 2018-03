Anche Agerola a lutto per la scomparsa del 16enne Francesco Paone, la famiglia proprietaria di Palazzo Acampora . La Svizzera della Campania si stringe alla famiglia e anche noi di Positanonews facciamo le condoglianze per questa tragedia sconvolgente. La famiglia veniva spesso in Costiera amalfitana che raggiungeva dalla splendida dimora agerolese, la tragedia ha colpito tanti anche sulla Costa d’ Amalfi .

Ma come si fa a non provare sgomento per la morte di Checco ? Aveva sedici anni, una vita intensa, piena di amicizie. Il dramma nel fine settimana appena trascorso: Checco, come lo chiamavano gli amici, era alla guida della sua minicar, tanto desiderata. Il gruppo di amici si trova in piazza dei Martiri quando Checco accusa un malore all’interno dell’automobile. La corsa in ospedale si rivela inutile. Il ragazzo, originario di Fuorigrotta, perde la vita a soli sedici anni. Si chiamava Francesco Paone, aveva sedici anni ed era un ragazzo benvoluto e affascinante, che emanava tutta la forza dei suoi sedici anni.

La tragedia tre giorni fa. Ed è in lutto anche tutta la comunità di Fuorigrotta, il quartiere dove abitava Francesco Paone. Checco, era alla guida della sua macchina 50 insieme ad un amico quando ha accusato un malore e ha perso i sensi.

Inutile la corsa al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del 16enne. In ospedale sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Intanto sono decine i post di cordoglio pubblicati sul profilo Facebook di Checco.

Su facebook in queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio di amici e parenti. “Piango al pensiero che tu non ci sia più. Sei stato un mio punto di riferimento. Buon viaggio”. “Vola in alto, cuginetto”. “Avevi sedici anni ma ne dimostravi molti di più. Sarai per sempre nel mio cuore”. “