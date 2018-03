Amianto anche a Sant’agnello e Vico Equense

In un bel servizio pubblicato oggi su Metropolis in edicola che potete leggere integralmente sul giornale cartaceo si individuano anche due aree della penisola sorrentina non bonificate in particolare a Sant’Agnello è a Vico Equense la presenza dell’amianto è stata certificata dal sia il gruppo speciale costituito presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata Ma a quanto ci risulta purtroppo l’amianto è presente anche in altri territori della costa di Sorrento e non solo un problema gravissimo dove molti cittadini considerati i costi molto elevati per lo smaltimento preferiscono liberarsene in maniera illegale versandolo nell’ambiente