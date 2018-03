Costa d’Amalfi, viabilità: incontro in prefettura il 27 marzo. Stop a bus da 8 metri

Il traffico articolare sulla SS 163 resta il grande rebus per l’arrivo del weekend di pasqua: martedì 27 marzo alle ore 10 presso la Prefettura di Salerno, il vicario reggente dell’ufficio provinciale di Governo incontrerà i sindaci della Costiera e vertici delle forze dell’ordine. Il tavolo tecnico è stato convocato su richiesta del Comune di Amalfi che attraverso il comando di Polizia Municipale, ha formulato la proposta di reintegrazione dell’ordinanza, con cui si introduceva il divieto di transito per gli autobus di dimensioni superiori agli otto metri di lunghezza nei giorni festivi e prefestivi nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 31 ottobre, oltre che nelle giornate dei ponti legati alle festività nazionali.

Un provvedimento che ha limitato senza dubbio in maniera significativa la criticità che si rilevano in materia di viabilità sulla statale 163 rivelandosi determinate nella migliore gestione dei flussi di traffico presenti nelle giornate più critiche della stagione. Per tali ragioni, Amalfi propone di richiedere con fermezza all’Anas l’adozione di analogo provvedimento anche per l’anno in corso nei seguenti periodi: festivi e prefestivi dal 18 marzo al 4 novembre; dal 30 marzo a domenica 8 aprile; dal 23 aprile al 6 maggio; dal 13 al 17 agosto e il 2 novembre.

Questo perché la particolare conformazione morfologica di tale arteria viaria, se da un lato configura un tragitto che mostra ed esalta le bellezze paesaggistiche della costa, dall’altro per le sue dimensioni particolarmente ristrette non si presta al transito di un numero così elevato di autobus quale quello che vi si riversa quotidianamente.