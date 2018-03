Amalfi si prepara alla Pasqua: parte l’isola pedonale nel centro storico. Ecco tutte le info

Amalfi si prepara alla Pasqua e dà il via all’isola pedonale nel centro storico. Con opportuno anticipo, infatti, per consentire l’organizzazione di tutte le attività previste in queste magiche feste pasquali, è stata programmata tramite l’ordinanza apposita l’istituzione dell’isola pedonale in questione.

Una soluzione che l’amministrazione Milano prende sempre in considerazione non solo per la ragione sopracitata, ma anche perché ciò consente di limitare l’accesso alla circolazione stradale e tutti quegli effetti negativi che ne derivano dalle condizioni atmosferiche e dalla congestione viaria, con rischio inquinamento, che è un problema da non sottovalutare per le persone, oltre che per il patrimonio architettonico e artistico del Centro Storico.

Ecco perché l’istituzione dell’isola pedonale interessa anche per l’anno 2018 le vie Mansone I, Piazza Duomo, via Lorenzo D’Amalfi, via Pietro Capuano e Largo Spirito Santo, nelle seguenti fasce orarie:

SCOLASTICA – In vigore nel periodo e nei giorni di apertura delle scuole presenti nel centro Storico; dalle 7.45 alle 8.30, dalle 13.00 alle 13.20, dalle 15:30 alle 15:50 nei soli giorni di martedì e giovedì, e dalle 16:20 alle 16:40 nel solo giorno di mercoledì.

STAGIONALE – In vigore dal 29 marzo al 2 novembre 2018 scuole presenti nel Centro Storico di Amalfi e nei giorni 8 e 9 dicembre 2018, dalle 11.10 alle 11.50, dalle 12.10 alle 12.50, dalle 14.10 alle 14.50, e dalle 15.10 alle 15.50.

Ricordiamo che l’accesso in essa è consentito solo:

ai veicoli appartenenti alle forze dell’ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del fuoco e alla Polizia Sanitaria;

ai veicoli in servizio di Polizia Stradale;

ai mezzi di soccorso solo in servizio di emergenza;

ai veicoli al servizio di persone invalide, munite del personale contrassegno;

ai veicoli del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) quando l’area pedonale sia la partenza o l’arrivo della corsa-servizio

ai mezzi addetti alla pulizia delle strade;

ai veicoli elettrici, adibiti al servizio di trasporto merci e bagagli;

ai clienti degli alberghi solo quale primo accesso alle relative strutture;

ai mezzi del servizio di pubblica di linea gestito da Amalfi Mobilità.

Ma non solo. Quest’anno sono previste anche altre iniziative ed eventi che hanno reso necessaria la modifica del piano traffico. In particolare:

il giorno venerdì 30 marzo 2018 è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via Cardinale Marino del Giudice dalle ore 19.30 alle ore 22.00 e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corteo processionale del Gesù Morto, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia;

il giorno giovedì 31 maggio 2018 è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via delle Cartiere (incrocio con Via Grade Lunghe) dalle ore 18.30 alle ore 22.00, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corteo processionale del Corpus Domini in programma, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia;

il giorno martedì 26 giugno 2018 è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via Cardinale Marino del Giudice dalle ore 21.00 alle ore 23.30, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni nell’ambito delle celebrazioni in onore di S. Andrea Apostolo, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia;

il giorno mercoledì 27 giugno 2018 è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via delle Cartiere (incrocio con Via Grade Lunghe) dalle ore 19.00 alle ore 24.00, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corteo processionale in onore di S. Andrea Apostolo in programma, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia;

il giorno sabato 30 giugno 2018 è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via Cardinale Marino del Giudice dalle ore 21.00 alle ore 24.00, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del Concerto di Enzo Gragnaniello e dei Solis String Quartet (Napoli Teatro Festival), fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia;

il giorno sabato 1 settembre 2018 è fatto divieto di transito dalle ore 17.00 alle ore 17.45 e dalle h. 19.30 alle h. 21.00 dalla Via Mansone I alla P.zza Spirito Santo, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corteo del Capodanno Bizantino, ad esclusione dei veicoli di servizio delle forze di polizia e di pronto soccorso;

il giorno 30 novembre 2018 è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via delle Cartiere (incrocio con Via Grade Lunghe) dalle ore 12.00 alle ore 13.30, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corteo processionale in onore di S. Andrea Apostolo, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia.