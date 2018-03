Il Venerdì Santo ad Amalfi in notturna crea una sentita atmosfera di commozione, ma l’Antica Repubblica Marinara diventa suggestiva con le tante fiaccole e lumi, che tracciano il percorso per il corteo dei Battenti della Reale Arciconfraternita Maria Santissima Addolorata e alle statue del Cristo Morto dell’Ottocento e l’Addolorata, portate in spalla tra la folla tra canti stridenti di dolore.

