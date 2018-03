Amalfi infartuato va a piedi all’ospedale di Castiglione di Ravello per la strada chiusa per massi . Una delle notizie che fanno capire come è essenziale la S.S. 163 Amalfitana che collega Positano con Salerno . Questa mattina un uomo di 56 anni in preda a dolori alla gola si è recato al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi, una decina di chilometri a piedi, ma per fortuna due passaggi gli hanno alleviato la scarpinata, necessaria nel tratto interdetto dal masso pericolante.

Sottoposto immediatamente ad accertamenti, tra cui analisi del sangue , ecocardiogramma e tracciati eseguiti dal cardiologo di turno è emerso che l’uomo aveva un infarto in atto. Trasportato dal 118 a Maiori poi è stato trasferito all’Ospedale Ruggi di Salerno con l’eliambulanza e lì operato d’urgenza.

Intanto procedono celermente i lavori ordinati dal sindaco Salvatore Di Martino vista l’inerzia dell’ANAS Campania. Martedì, dopodomani, prevista finalmente l’apertura a senso unico alternato e la fine per i disagi per tutti, pendolari , studenti, ma anche chiunque ha bisogno di soccorsi.