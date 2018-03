Amalfi frana Via Maestra dei Villagi. Interviene la Millennium . Nel primo pomeriggio ancora uno smottamento causato dal maltempo di questi giorni che sta flaggellando la Campania e la Costiera amalfitana.

Un movimento franoso sulla sulla pedonale Via Maestra dei Villaggi , la stradina che collega da Lone la rotabile per Pogerola al di sopra della ex statale 366 per Agerola, sopra il cimitero di Vettica.

Lo smottamento ha provocato il cedimento di un muretto a secco di un giardino col materiale roccioso col terreno che ha invaso la pedonale.

Sul posto immediatamente i volontari della Millennium con la Polizia Municipale che ha interdetto la strada.