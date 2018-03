Amalfi e Salerno piangono Giampiero Naddeo , un cuore granata che non batte più. I ricordi degli amici

“Più grigio che mai, nero, devastante il pomeriggio che ha tolto la vita a Giampiero Naddeo – scrivono da ASalerno.it -. La morte dell’avvocato, stimato, amato e conosciuto da tanti a Salerno ha letteralmente sconvolto una intera comunità, oltre che parenti e amici, chiusi nel dolore per quanto accaduto. Giampiero era conosciuto anche per una sua grande passione che lo ha accompagnato e caratterizzato negli anni, la Salernitana. Con gli amici seguiva con enfasi le sorti della sua squadra del cuore, uomo sereno, sportivo, appena poteva non perdeva occasione per indossare i suoi guantoni e mettersi tra i pali per una partita di calcetto..”.

Figlio dell’ex sindaco di Amalfi e del consigliere comunale di Salerno Giampiero era stimato e amato da tanti. Molti i ricordi in Costiera amalfitana fra questi l’avvocato Ennio Falcone

“Ho appreso da pochi minuti della tragica scomparsa del mio caro amico e collega Giampiero Naddeo, figlio del dott. Vincenzo Naddeo.

Con lui, i suoi fratelli, ed altri amici che formavano una enorme compagnia, abbiamo trascorso sin da bambini tantissime estati in spensieratezza e felicità.

L’incredulità ed il dolore mi impediscono di fare altre considerazioni.

Se ne vá un uomo buono, un signore, una persona sempre disponibile con tutti, una persona di altri tempi.

Mi stringo idealmente nel dolore al padre, dott. Vincenzo, ed ai due fratelli Corrado e Marco.

Ciao Giampiero ti voglio bene.

Riposa in pace.”

Funerali alle 10:30 domenica chiesa del Crocefisso