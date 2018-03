AMALFI E COSTIERA: MARINAI DI MONTAGNA E CONTADINI DI MARE TRA VANGA E REMO

Prima gradevole luminosa domenica di sole. Clima mite. Galoppa primavera con la scia di profumi nell’aria. I romani sciamano a frotte ad invasione di ville strategicamente disseminate nel vasto territorio della città con voglia del primo picnic sull’erba:Borghese, Ada. Chigi, ecc. E nascono gli amori nuovi o si consolidano i vecchi tra un sorriso di intesa e/o un ricordo a caccia di emozioni

Anch’io mi abbandono ai ricordi e rincorro emozioni nella cornice che mi è più familiare e mi terremota cuore, anima e pensieri:Amalfi e la sua costiera. Lì molti, in una giornata come questa, invadono spiagge a sole caldo e, per i più coraggiosi, forse anche per il primo bagno di stagione. A me torna in mente e perfora cuore l’ultima traversata via mare sul vaporetto Salerno-Amalfi a fine di settembre scorso. , a conclusione di una estate bella. Quella esperienza la fotografai a parole colorate con un articolo, che ripropongo qui di seguito, sullo spesso giornale in cui lo pubblicai la prima volta, non tanto e non solo per vanità da narciso, che pure non mi manca, come, d’altronde ad ogni poeta/scrittore, ma anche e soprattutto come testimonianza d’amore per una terra che sento mia e come esempio dibellezza che devono metabolizzare nel profondo quanti governano un territorio che appartiene al mondo e che nell’interesse e nel rispetto del mondo va amministrato nel segno della cultura con amore e rispetto ed esaltazione sempre del BELLO di cui siamo, o dovremmo essere, eredi,testimoni e gelosi custodi. Questa esigenza deve essere avvertita e testimoniata pubblicamente con passione ed orgoglio di identità e di appartenenza soprattutto all’indomani di un “tsunami” politico che impone una riflessione responsabile ed una rivisitazione di una rilettura economica e sociale per riprendere un cammino ancorato al passato ma che esalti il presente e costruisca il futuro. Quello che segue è il primo dei contributi che intendo dare nelle prossime settimane al mio territorio dell’anima. Mi auguro che venga letto e che, soprattutto, scateni tra amministratori locali, operatori economici e tutta la più vasta società civile un dibattito su proposte operative credibili ed affidabili. Buona domenica, buona lettura e buona riflessione feconda di sviluppi.

“Mi mancava da tempo l’escursione in Costiera via mare. L’ho fatta di recente, salpando da Salerno, destinazione Amalfi,in una mattinata luminosa di sole. Le emozioni hanno azionato le maree del sangue sull’onda dei ricordi sin da subito,quando, dal vaporetto al largo, il Castello di Arechi, massiccio nella gloria della luce, mi ritmava la potenza dei Longobardi e, con il sottofondo della scia d’argento dell’acqua sventrata, dentro m’affabulava calda la voce di Alfonso Gatto ad eternare ” lo stellato” di una notte d’estate .Il tempo di un flash di memoria d’affetto e già Monte Finestra spalancava cielo su Albori e Raito, fotogrammi di case e chiese nel vero del costrutto ardito, macchie di bianco accecante nel verde dei vigneti e dei limoneti, là dove Benedetto Croce trovò serenità di riflessione nella villa rustica sulle propaggini dei Lattari e l’Italia umiliata e ferita dalla Seconda Guerra Mondiale trovò l’orgoglio per ricominciare con un Governo unitario e Salerno ebbe gli onori di Capitale. Oggi Villa Guariglia espone creatività colorata di ceramica d’autore.Il tempo di sorridere ad una prosperosa giovane signora sudamericana che miagola orgasmi da visibilio di piacere incantata a spettacolo di verde di campagna che dirupa sull’onda e di verde di mare che scala falesie ambrate di nuda roccia e già Cetara s’imbuta a cercare origini alla sorgente del Cetus alle radici del Falerzio.La Cupola maiolicata della Parrocchiale di San Pietro rifrange luce sulla Torre, che, alla carezza/nenia dell’onda calma, ritma litaniante domini di “ dogi d’Amalfi e abati de La Cava.”

Bella nella sua pigrizia di mare, Erchie espone miracolo di borgo dipinto nel vero di una insenatura, ferita di penetrazione d’amore di mare a fecondare terra. E’, invece, solo ferita di violenza dell’uomo a sfregio di bellezza in nome del progresso della civiltà industriale la cava che fu progetto di un agrumeto riparatore mai realizzato. Allontano con fastidio le riflessioni sulle tante occasioni sprecate del territorio e già mi ferisce di grazia e di stupore il salto ardito e accidentato di Capodorso, dove di notte un fascio intermittente di luce del faro mette in guardia i marinai incauti. Più su il Falerzio espone altari di pietra con grotte/tabernacoli ad alta quota, dove roteano e si posano falchi pellegrini e corvi imperiali in sosta d’agguato a caccia di preda. Il vaporetto segue la rotta al largo e mi consente di soddisfare, irrequieto, la curiosità da prua a poppa tra le sirene ammarate a LI Galli e quelle che ancora cantano il dramma di amore e morte di Licosa, suicida per la vergogna della beffa di Ulisse,che, bello, crocifisso all’albero maestro, nudo, squame/sale/desiderio, umiliò la dea e passò oltre. In lontananza già sfuma Maiori, che accolse Madonna pellegrina in una tempesta/naufragio e le dedicò santuario/nave di luce pronta al varo ardito, e Minori, scheggia di storia antica di borghesi danarosi e crapuloni in lussuose villae di mare.Lassù Ravello minaccia capitomboli a devastazioni di coltivi digradanti, ma la minaccia sfuma sull’onda dolce di un flauto magico,che tintinna sui tralci dei vigneti, caracolla giù per i terrazzamenti degli agrumeti e si frantuma sul letto ghiaioso dei fiumi/torrenti. Il Campanile della Maddalena è sentinella di luce al ricamo di chiese e case di Atrani su cui veglia Masaniello,che canta ancora l’inno di libertà dalla sua casa bianca fiorita per incanto su di uno sperone di roccia .La svolta del Luna apre lo scenario unico ed irripetibile della mia città del cuore. Amalfi. mi accoglie come sempre con lo spettacolo di grazia e di bellezza esposto con la disinvoltura da grande regina. Le maree del sangue tambureggiano con fragore e i ricordi di anni lontani di giovinezza e di creatività mi popolano cuore, anima, pensieri Mi danza negli occhi lo scenario del grappolo di case di Vagliendola, la cupola maiolicata della Cattedrale, l’albergo Cappuccini/convento con il sorriso di califfo di Quasimodo, il Palazzo San Benedetto mia palestra di esercizio di democrazia, il pino di Capodicroce e Sant’Antonio e il Monastero di San Lorenzo/Cimitero, dalle cui celle mi spiano e salutano sorridenti molti che mi furono amici leali. Lo sguardo si appanna e non so se è la luce accecante del sole di mezzogiorno o qualche lacrima di commozione che si fonde e confonde con gocce di sudore di una giornata torrida. Sono approdato alla mia Itaca. Mi verrebbe voglia di piantarvi definitivamente il remo, con lo stesso gesto di Ulisse dopo aver riabbracciato il vecchio padre Laerte nella vigna.

E’ stato il pensiero ricorrente nei 30′ della traversata, che mi fa fatto riflettere sulla verticalità della costa, dove gli uomini sono da sempre marinai di montagna e contadini di mare e da sempre si dividono tra vanga e remo. E questa vita anfibia tra miti ancestrali di terra e d’acqua/ mare, interiorizzati e metabolizzati e quasi sacrali li esalta il mito/mistero/mostro della volpe pescatrice o pistrice ricamato negli artistici arabeschi del pavimento dei resti della villa romana di Positano. Forse anche per questo qui anche la cucina sa di terra e di mare, di vanga e remo, di salinità e ventosità creativa. Ne avrò la ulteriore riprova in quel santuario della cucina creativa innervata nella tradizione che è la Caravella, dove di sicuro gusterò, tra l’altro, il soufflè di limone, ribattezzato “il sole nel piatto” da Salvatore Quasimodo, con una straordinaria immagine poetica da par suo.Sarà per me un ritorno a casa ed un bagno di emozioni nei ricordi di una bella tranche di vita, accolto dal sorriso contagioso di Antonio Dipino”

Ci ritornerò presto, anche perché La Caravella è sempre un Laboratorio di idee in eterno divenire, non solo nel settore dell’enogastronomia, che resta sempre un modello di innovazione creativa innestata nella tradizione, ma anche per il binomio arte/gastronomia/nel segno della cultura, che nell’annessa Art/Gallery, al vicolo Masaniello, presenta una straordinaria novità. Non solo pezzi d’autore della ceramica vietrese, ma anche pezzi dei maestri vetrai di Murano nella grande tradizione di Verini, che onora l’Italia nel mondo. E così le antiche repubbliche marinare:Amalfi e Venezia non si sfidano più soltanto a forza di remi nelle regate storiche, ma anche con fantasia di creatività e pennelli nelle opere uniche, nel loro genere, di maestri ceramisti e vetrai con la festa ed il fasto dei colori. Onore al merito ad Antonio Di Pino, che è e resta un modello da imitare per quanti, operatori privati ed amministratori pubblici, vogliono onorare la tradizione del turismo amalfitano nella promozione di qualità.

Giuseppe Liuccio

liucciogiuseppe@gmail.com