La Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi non vuole essere lasciata sola in questa emergenza, che vede bloccata la SS 163. Questo è il punto di convergenza della riunione che si sta tenendo a Palazzo San Benedetto, nel Comune di Amalfi, in cui i primi cittadini intendono riaprire la statale con celerità, ma vogliono ricevere le rassicurazioni per agire in tale scopo, chiedendo un intervento tempestivo del Genio Civile della Regione Campania e dell’Anas, quest’ultima ascoltata in sede dalla Conferenza.

Il direttore di Positanonews, Michele Cinque, sta seguendo in diretta l’assise, in cui si è giunto alla decisione di un’apertura certa, prevista per domani alle ore 18. Finestre di riapertura sono stabilite durante il corso dei lavori di domattina, una tra le 12.30 e le 14.30: in questo caso si sta valutando di far attraversare i bus della Sita, ma ancora non si conoscono gli orari.

Da giovedì e sino a ultimazione dei lavori il tratto sarà aperto fino alle 9 di mattina e chiuso dalle 9 alle 12:30. Aperto dalle 12:30 alle 14:30 e chiuso dalle 14:30 alle 18:00. La strada sarà poi percorribile dalle 18:00 sino alle 9 del mattino seguente.