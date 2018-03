Amalfi appello del Liceo Marini: abbiamo bisogno di spazi per gli studenti. FATE PRESTO. La Costiera amalfitana sta maltrattando la cultura e la mancanza di spazi per essi è uno dei segnali più evidenti. Già Amalfi ha perso Positano e Praiano , spostatisi verso Sorrento, dopo la chiusura del Turistico a Vettica, ora un appello che Positanonews raccoglie

spazi, in aggiunta a quelli esistenti, da ricercarsi prioritariamente nel Comune di Amalfi per consentire agli alunni del Marini – Gioia di vivere in ambienti scolastici dignitosi. E’ quello che chiedono dirigente scolastico, docenti, personale Ata e consiglio d’istituto del plesso di Amalfi dopo l’appello lanciato dalle famiglie dei 728 alunni frequentanti il Marini-Gioia. Tutto questo per fronteggiare l’annosa questione della carenza di spazi per le sedi del Liceo Classico, del Liceo Linguistico e dell’Istituto ad indirizzo Tecnico-Turismo di Amalfi.

«Anche in considerazione del fatto che con atto del 21/11/2017 la Provincia di Salerno ha riconsegnato i locali della scuola “E. Proto”, sede della sezione classica di questa Scuola, al Comune di Atrani» scrivono in una nota congiunta dall’Istituto di via Grade Lunghe.

«La ricerca di tali ulteriori spazi è imprescindibile anche in considerazione del notevole numero di nuove iscrizioni (160 nuovi alunni nelle classi prime del prossimo anno scolastico) – si legge in una nota – per progettare l’articolata e variegata offerta formativa curricolare e pomeridiana in modo efficace, efficiente e competitivo sul piano didattico-organizzativo, permettere l’attuazione dei prestigiosi progetti già finanziati ed in corso di finanziamento, riottenere i laboratori e gli ambienti di apprendimento, allo stato occupati da classi, riavere gli Uffici di segreteria, allo stato allocati in un’unica stanza, garantire la specificità ed unicità sul territorio della Costa d’Amalfi, nonché l’alta valenza storica e professionale di questa Istituzione scolastica».

Per questo, il dirigente scolastico, insieme con docenti, personale Ata e consiglio d’istituto del plesso di Amalfi, auspica «un positivo e risolutivo incontro tra le parti istituzionali coinvolte, ovvero tra la Provincia di Salerno e l’Arcidiocesi di Amalfi-Cava dei Tirreni, alle quali è rimessa – di fatto – la decisione di garantire il futuro educativo e culturale delle prossime generazioni della Costiera Amalfitana».

Alla luce di tutto questo, la preside Solange Sabin Sonia Hutter richiede che, in ogni caso, sia affrontata «nelle sedi preposte la questione degli spazi del “Marini-Gioia” per gli indirizzi Liceo Classico, Liceo Linguistico e ITE Turismo di Amalfi, in modo risolutivo, sereno e positivo, esperendo tutte le strade concretamente percorribili, con il solo scopo di potenziare l’offerta formativa di questa Istituzione più che cinquantenaria, fucina di menti, di professionisti e di coscienze».

Il presunto disgelo tra la Curia e la Provincia, in merito all’annosa questione del Seminario di Amalfi, di cui parlava qualche giorno fa l’ex presidente del consiglio d’istituto, Bartolo Lauro, ha riacceso la speranza nei genitori degli alunni.

«La notizia che l’immobile possa ritornare ad essere presto scuola “viva” per i nostri ragazzi, ci riempie il cuore di speranza e riaccende in noi la fiducia nelle istituzioni civili ed ecclesiatiche che, purtroppo, per ovvi motivi, sentivamo ormai lontane – scrive Nicola Mammato, Presidente del Consiglio di Istituto e Componente genitori – Le 160 iscrizioni alle future classi prime, premiano il lavoro della Dirigente, dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, ma allo stesso tempo obbligano a riflettere sugli spazi a disposizione, non certamente bastevoli per assicurare a tutti gli alunni condizioni ideali per affrontare un sereno percorso formativo».

«Faccio appello, come padre e come Presidente del Consiglio di Istituto ed in rappresentanza dei genitori, a tutte le forze in campo, affinché ognuno dia il suo contributo – aggiunge – Mi rivolgo in particolare alle famiglie, affinché, per quanto possibile, facciano sentire il loro sostegno e la loro voce. Noi ci crediamo, e per questo chiediamo un incontro urgente con sua eccellenza Monsignor Orazio Soricelli e con il Presidente della Provincia di Salerno dott. Giuseppe Canfora, affinché ci siano esposte le problematiche e soprattutto ci venga detto come si intende risolvere gli ostacoli ancora esistenti. Chiediamo con caparbia insistenza che l’ex Seminario ritorni ad essere un punto di riferimento educativo per l’intero territorio della Costiera Amalfitana. Lo faremo finché avremo la forza e la possibilità di farlo. Ce lo chiedono i nostri figli, ce lo chiede il nostro futuro».