Alternanza Scuola Lavoro del Salvemini di Sorrento con Positanonews. Le interviste di fine progetto. Oggi più che una festa d’ addio è stato un arrivederci . Decine di articoli, esperienze straordinarie sul territorio, dallo sport, alla cultura, cronaca e politica, i gruppi nei quali erano suddivisi i ragazzi della IVA . Oggi noi abbiamo intervistato loro e loro noi oltre ad altri video che potete vedere sul canale you tube di Positanonews. Perchè oltre a scrivere hanno realizzato foto e video e hanno avuto modo di conoscere la realtà che li circonda, interpetrarla e descriverla. Da un’idea di Paola d’ Esposito che con la professoressa Paola Esposito ha reso possibile questa bella esperienza, con la collaborazione di Lucio Esposito, Sara Ciocio, Gigione Maresca, Maurizio Vitiello, Gaetano Milone e tanti altri giornalisti ed esperti che è impossibile qui ricordare visto che le esperienze fatte e gli incontri, con interviste, visite e attività varie sono state innumerevoli . Ringraziamo anche il Comune di Piano per la simulazione di redazione fatta nell’informagiovani, i vari sindaci da Praiano a Sant’Agnello, che si sono fatti intervistare, il Capitano dei carabinieri, le varie attività produttive che hanno accolto i nostri ragazzi da Deia , al Bar Romano al Mulino a Meta , tutti insieme appassionatamente ci hanno seguito con entusiasmo in questo progetto che per i ragazzi, e per noi, è stata un’avventura straordinaria.

Cliccate sulle immagini per vedere i video