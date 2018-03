Allerta meteo in Campania mareggiate fra Amalfi e Sorrento a rischio collegamento per Capri . La Sala Operativa del servizio di Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di colore Giallo, ossia di grado Ordinario, valevole dalla mezzanotte di oggi, lunedì 5 marzo 2018 fino alle 23:59 di domani. Sull’intero territorio sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. I venti spireranno prevalentemente forti sud-occidentali con possibili raffiche, mentre il mare si presenterà agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.​

L’allerta ​diramata dalla Protezione Civile è relativa al possibile rischio di allagamenti e frane dovuti alle consistenti precipitazioni attese. Tra gli scenari indicati nell’avviso figurano​ ​”ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale​, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno​, s​corrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse”.​

In ragione di tale quadro la Protezione Civile della Campania raccomanda agli enti competenti ​”di attivare tutte le misure di contrasto e mitigazione dei fenomeni previsti in ordine al dissesto idrogeologico, come stabilito dai rispettivi piani di protezione civile​” ed inoltre “di prestare attenzione alle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso​ del mare”.

Insomma torna il maltempo ma siamo agli scampoli, le scuole comunque non saranno chiuse , a rischio, forse , le gallerie da Vico Equense a Castellammare di Stabia. Vi terremo aggiornati domani in tempo reale.