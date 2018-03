Allerta meteo in Campania criticità “gialla”. Positanonews h 24 su Costa d’ Amalfi e Sorrento

Dopo un bellissimo week end di sole arriva di nuovo il maltempo, come purtroppo annunciato . Nuova allerta meteo in Campania: nell’avviso del centro funzionale vengono segnalati “Rovesci moderati e Temporali moderati“.

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità “gialla” valida dalle 8 del mattino e fino alle 18 sulle seguenti zone: 1 (Piana campana incluso il casertano, Napoli,Isole del Golfo, Area Vesuviana, 2 (Alto Volturno e Matese, 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 (Tusciano e Alto Sele) ,6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

LE EMERGENZE

In Penisola Sorrentina sono sopratutto Massa Lubrense , per la scivolosità delle strade in particolare a Sant’Agata, e Vico Equense con la Raffaele Bosco sempre rischiosa e il Faito isolato.

In Costiera amalfitana la S.S. 163 Amalfitana interrotta a Castiglione di Ravello. Si sperava di riaprirla per martedì, staremo a vedere. Intanto in forse le vie del mare da Amalfi a Maiori e Salerno previste per limitare i disagi agli studenti, mentre la SITA continua ad arrivare solo fino ad Amalfi non avendo la possibilità di girare ad Atrani. Rischi per circolazione con pioggia sulla Statale ma anche sulla Ravello – Tramonti, ufficialmente chiusa, e per il Valico di Chiunzi.

Gli occhi di tutti ora sono puntati sui lavori sulla S.S. 163 come il volontario della Millennium