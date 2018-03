Albiol è il segreto della difesa di Sarri. La svolta degli azzurri: 14 reti incassate in meno rispetto alla scorsa stagione

Albiol è il segreto della difesa, quando c’è lui non si passa. A Cagliari un’ulteriore conferma, come quattro giorni prima a Lipsia in Europa League con lo spagnolo ancora titolare. E più in generale come tutte le volte che l’ex difensore del Real Madrid è stato schierato nel 2018: con lui in campo nel nuovo anno il Napoli non ha mai preso gol. Raul il muro, cinque partite chiuse dagli azzurri senza subire reti con Verona, Atalanta, Benevento, Spal e Cagliari. Le uniche due volte in cui lui non ha giocato nel 2018 e cioè al San Paolo contro il Bologna (sostituito da Chiriches) e con la Lazio (al suo posto c’era Tonelli) invece il Napoli ha preso gol e sono stati gli unici due incassati nel girone di ritorno dalla squadra di Sarri. La presenza di Albiol ha dato sicurezza al Napoli anche nel girone di andata: nelle nove partite in cui non ha subito reti lui era al centro della linea a quattro (Bologna, Cagliari, Roma, Inter, Benevento, Chievo, Udinese, Fiorentina, Crotone). Numeri che certificano l’indispensabilità dello spagnolo: il Napoli in questo campionato in 14 partite è riuscito a non incassare gol e tutte le volte l’ex centrale del Real Madrid era presente nella formazione titolare. Il leader della difesa, il vero e proprio regista arretrato, l’uomo che riesce a tenere compatti i reparti e a mantenere sempre corta la distanza con il centrocampo: Albiol è il punto di riferimento per i movimenti della linea a quattro, quello che orienta anche gli altri, un po’ come se fosse il vecchio libero. La coppia centrale più affidabile è quella con Koulibaly: il senegalese ha giocato sempre al suo fianco nelle 14 partite in cui gli azzurri non hanno subito gol. Nel nuovo anno però senza Albiol il compagno di reparto ha sbandato: tre i gol incassati al San Paolo nel match di Europa League contro il Lipsia, più quelli con la Lazio e il Bologna. Il vero segreto, quindi, è il difensore spagnolo che sabato contro la Roma festeggerà le 200 presenze con la maglia azzurra, ormai uno dei veterani del gruppo: arrivò con Benitez ed è poi ulteriormente cresciuto con Sarri. Quest’anno la sua stagione più convincente, i suoi miglioramenti sono andati di pari passo con quelli di tutta la squadra. Il Napoli l’anno scorso dopo 26 partite aveva subito 29 gol, quest’anno ne ha incassati solo 15 (migliore difesa insieme alla Juve): sono ben 14, quindi, le reti in meno incassate (il numero di gol messi a segno è invece uguale, 60) ed è questo il vero e proprio passo in avanti della formazione di Sarri. La svolta è nell’impenetrabilità difensiva: diminuiti gli errori individuali, migliorata l’intesa di reparto, passi in avanti soprattutto nel modo di difendere di tutta la squadra. I primi a dare una mano in fase di non possesso sono i tre attaccanti che vanno a pressare sugli avversari per sporcare l’azione in avvio, poi tocca ai centrocampisti e infine ai difensori. L’ultimo baluardo è Albiol, quello che chiude l’ultima falla: sono suoi gli interventi decisivi dalle parti di Reina. Il regista arretrato di Sarri, il più abile nel dare le letture giuste a tutte le situazioni di potenziale pericolo, il più completo, il più esperto. Un uomo decisivo nella corsa scudetto, indispensabile per il modulo del tecnico toscano, un elemento chiave per il presente del Napoli: ha il contratto in scadenza nel 2020 (prolungato il precedente accordo firmato fino al 2017). Contro la Roma una serata speciale, taglierà un traguardo prestigioso in maglia azzurra: l’obiettivo sarà quello di non prendere gol e soprattutto di vincere la partita. Il carisma di Albiol fondamentale in un’altra partita chiave per la lotta scudetto, vista la sfida contemporanea della Juve contro la Lazio. (Roberto Ventre – Il Mattino)