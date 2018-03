Agnone (IS). Palazzo San Francesco. Mostra “Sofferenza e Seduzione:”

Articolo di Maurizio Vitiello – “Sofferenza e Seduzione” da sabato 24 marzo 2018, ad Agnone, a Palazzo San Francesco; inaugurazione ore 17:30.

Ancora una volta il Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale” ha il grande piacere di collaborare con il Progetto Culturale della Diocesi di Trivento, referente don Settimio Luciano, il cui intento, in generale, è quello di proporre una visione cristiana del mondo e del complesso delle relazioni umane nell’ambito della cultura.

Il tema di quest’anno è “La forza delle donne”, nonostante spesso vengano, all’ordine del giorno, maltrattate, violentate, umiliate, emarginate sul piano dei diritti.

Tra i vari eventi promossi dal Progetto, la mostra “Sofferenza e Seduzione” vuole avvicinarsi all’universo femminile attraverso l’arte pittorica e fotografica perché la dimensione artistica è tra le poche, forse, ad aver valorizzato il corpo della donna, e dunque il suo spirito, avviando un percorso di liberazione dall’oppressione e dal pregiudizio che rappresenta, in maniera consolidatissima, un tema ormai imprescindibile per gli artisti e per l’arte stessa.

L’inaugurazione dell’esposizione avverrà sabato 24 marzo 2018, ad Agnone, a Palazzo San Francesco, alle ore 17:30, con una conferenza di Massimo Pasqualone.

Da vedere.

Maurizio Vitiello