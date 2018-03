Agerola, nasce “Il Caffè degli Dei”: nuovo punto ristoro sul Sentiero degli Dei. Domattina inaugurazione

Nasce un nuovo punto ristoro ad Agerola. Un punto ristoro che ha sicuramente qualcosa di particolare e di affascinante in quanto nasce proprio sul Sentiero degli Dei, lo splendido tragitto che collega il comune che domina le colline della Costiera Amalfitana e Nocelle, frazione di Positano che sorge alle pendici del Monte Pertuso, e che ogni anno attira migliaia e migliaia di visitatori da tutto il mondo grazie alla sua bellezza.

Nato dalla forza di un giovanissimo, Angelo Cuomo, “Il caffè degli Dei” ha tutti i presupposti per diventare qualcosa di davvero originale. L’inaugurazione è prevista per la giornata di domani, 23 marzo, alle 10,30, in via Sentiero degli Dei numero 22.