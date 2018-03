Agerola incontro sulla Costituzione della scuola secondaria

Già sono 70 candeline per la nostra Costituzione!

Il giorno 19 marzo 2018 gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Di Giacomo –De Nicola” di Agerola saranno i protagonisti di una manifestazione celebrativa dei 70 anni della Costituzione

La Costituzione Italiana ha compiuto, il primo gennaio 2018, settant’anni. Detta così sembrerebbe sia solo da festeggiare un compleanno, come faremmo per una persona cara, ma in realtà si deveancora darle, per tanti versi, piena attuazione.

La dimostrazione di questa affermazione è contenuta proprio nell’articolo 3, se confrontato con i fatti di cronaca. La disparità permea la nostra vita quotidiana. La sopraffazione esprime la sua violenza nel femminicidio e nei comportamenti omofobici. Il colore della pelle rimane un motivo di pregiudizio. La lingua, strumento della socialità, serve invece ad isolare. La religione è presa quale scusante, per etichettare l’altro da sé eha respingerlo.

Si dichiara da più parti di preferire la dimensione nazionale a quella europea, ritenendo quest’ultima snaturante. Ci si rinchiude nel fortino delle proprie idee, lasciando fuori il confronto, la condivisione, lo scambio.

Quando la Carta costituzionale fu scritta si usciva da un conflitto mondiale disastroso e tutti avevano ben impressa la devastazione causata dagli opposti estremismi. Col tempo sembra essersi attenuato il ricordo, anche se guerre sanguinose vengono combattute ancora oggi in tante parti del mondo. C’è diffusa la sensazione che tali eventi tragici non possano più toccarci, ma nulla viene fatto per sconfiggerne, una volta per tutte, le cause.

Abbiamo il dovere civico di rinnovare in noi stessi e nei bambini e ragazzi la consapevolezza che solo il rispetto dei principi fissati dai Padri Costituenti può garantire a tutti ed ognuno il proprio posto nel consesso sociale.

I nostri riferimenti, oltre alla Costituzione, saranno:

le Linee Guida Nazionali per l’educazione al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione (art. 1 comma 16 L. 107/2015);

le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017).

Il Preside

Michele Manzi