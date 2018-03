Affluenza alle 19 ad Agerola e in Penisola Sorrentina: spiccano Sant’Agnello e Meta

Continuiamo ad aggiornarvi con i dati relativi all’affluenza alle ore 19 nei comuni della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari.

Agerola si mantiene quasi perfettamente in linea con il dato regionale (52.44%): a 4 ore dal termine ultimo ha votato poco più del 53% degli aventi diritto al voto.

La ‘vicina’ Pimonte conferma il dato al di sotto della media nazionale e regionale registrato alle 12: al momento ha votato meno della metà dei Pimontesi maggiorenni (47.6%).

Per quanto riguarda la Penisola Sorrentina spicca Sant’Agnello, dove il 58.9% degli elettori si è già presentato alle urne. Dato quasi identico a Piano di Sorrento: 58.5%. A Sorrento, invece, percentuale di poco più bassa: 55.2%. Anche Vico Equense si conferma pressappoco in linea con il dato regionale: 54.3%. Cifre uguali a Massa Lubrense: 54.2%. Meta rimane il comune più virtuoso della Penisola Sorrentina in quanto ad affluenza: alle 19 avevano votato più del 60 per cento (60.94%) degli aventi diritto.

Considerando tutta la provincia di Napoli, il record in positivo spetta a San Vitaliano con oltre il 65% degli aventi diritto al voto che ha fatto il proprio ‘dovere’. La maglia nera, invece, la veste Afragola: solo 43% per il momento.