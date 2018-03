Ministero dell’interno. Nuove procedure per il contenimento delle folle

In un intervista fatta al capitano della polizia municipale di Vico Equense, Ferdinando De Martino, sono emerse alla nostra attenzione le nuove procedure che verranno adottate dai vari organi di polizia.

Dopo quanto verificatosi a Torino, in occasione della finale di Champions League, il ministero dell’interno ha deciso di prendere provvedimenti.

Al seguente link il documento ufficiale:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.compressed.pdf

E’ stato lo stesso De Martino a dichiarare che, in vista dei nuovi eventi, sopratutto estivi, saranno adottati provvedimenti di contenimento per le folle, spesso imprevedibili, anche grazie al sempre crescente uso di alcol e stupefacenti.

Saranno dunque posti, agli ingressi, dei cancelli per controllare il flusso entrante ed evitare anche eventi come quelli verificatisi in Francia negli ultimi tempi.