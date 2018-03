AAA CERCASI \"Protagonisti\" per la nuova Edizione di Positano Street Food

La Proloco Positano è in fermento per l’organizzazione del “Positano Street Food” che si terrà il giorno sabato 14 aprile lungo Via Pasitea. Per l’occasione si cercano ristoranti locali, api e furgoncini street food, nonchè musicisti, gruppi e artisti di strada. Tutti coloro che intendono partecipare come protagonisti dell’evento, possono contattare la Proloco, inviando una email entro il 6 aprile all’indirizzo prolocopositano@gmail.com, specificando il tipo di musica/spettacolo che si intende eseguire.

Vi aspettiamo…