Napoli – 75° Anniversario esplosione M/n “Caterina Costa”

Commemorazione per il 75°Anniversario dell’esplosione della M/n “Caterina Costa”. Il 28 marzo del 1943, si verificò nel porto di Napoli l’esplosione della motonave “Caterina Costa”, stipata di 790 tonnellate di carburante, 1700 tonnellate di munizioni, materiale bellico, destinato alle forze armate dislocate in Tunisia. Alle 15 si sviluppò un incendio, non si sa tuttora se di natura accidentale o dolosa, che non si riuscì a domare e che portò tre ore dopo allo scoppio del carico; l’incidente rappresentò uno degli episodi più drammatici del secondo conflitto mondiale Il porto era vittima dei continui bombardamenti anglo-americani, un vero e proprio incubo, un martirio per la popolazione civile; in penisola sorrentina ancora oggi ricordano i bombardamenti effettuati dagli Alleati che occupavano il porto di Salerno verso il porto di Napoli, con le traiettorie delle bombe che passavano sopra le loro teste. Nonostante il coraggio e l’abnegazione dei Vigili del Fuoco, la città di Napoli soffrì ore di indicibile terrore con centinaia di morti, circa 600, e migliaia di feriti, circa 3000, il tutto nel caos più totale ed una completa disorganizzazione, molte delle vittime non avendo compreso il pericolo, si erano recate sul posto per curiosare. Tra le vittime vi fu l’Ammiraglio Lorenzo Gasparri, comandante del gruppo Cacciatorpediniere della Squadra Navale, alla cui memoria venne attribuita la Medaglia d’oro al Valor Militare; colpiti dall’esplosione affondarono i rimorchiatori Cavour e Oriente. Si racconta di come pezzi interi della nave, attraccata alla banchina del porto, e parti dell’armamento piovvero un po’ dappertutto, alcuni di essi molto lontani dal luogo del disastro, molti palazzi di via Marina furono danneggiati o distrutti, sulla facciata est del Castel Nuovo sono ancora oggi visibili i segni di quell’esplosione. La commemorazione di oggi, svoltasi alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e di numerose Autorità, militari ed Accademiche, si è svolta presso la Stazione Marittima, ed è stata promossa dall’Autorità Portuale, il Presidente Pietro Spirito ha ricordato di come l’evento sia stata l’occasione per ricordare la tragedia e dare un segnale, serio e diverso alla collettività napoletana, esortandola a un momento di riflessione. L’evento si è poi trasferito a Calata Marinella, luogo dell’esplosione, dove è stata inaugurata una targa in memoria delle vittime. Luigi Russo