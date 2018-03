Dopo il 4 Marzo abbiamo necessità di un Movimento di Unità Nazionale, di Carla Villa Maji.

Nel precedente articolo “4 marzo, giornata dell’ astensionismo” mettevo in luce come da molte legislature, forse da sempre, in Italia non abbiamo effettivi Organi di Garanzia‎, per effettivi intendo in grado di esserlo non solo a parole.

Il Presidente della Repubblica viene eletto dai Parlamentari e non, come sarebbe auspicabile, a suffragio universale e con i poteri che farebbero dell’ Italia una Repubblica Presidenziale, la situazione si è aggravata con l’ abolizione delle preferenze che, in un Paese ‎dove la vita dei partiti non è sottoposta a adeguato controllo democratico, non si è mai fatta una legge di una qualche serietà a riguardo, ha significato la fine della democrazia parlamentare.

La Corte Costituzionale non ha mai svolto il suo ruolo in modo esaustivo, i valori della norma fondamentale del nostro ordinamento sono non attuati elusi e calpestati, i magistrati e i probi viri che la compongono ogni tanto fanno capolino con le loro decisioni ma senza quell’ intervento organico e strutturale sull’ ordinamento che sarebbe auspicabile.

Il CSM è ‎un organo corporativo, che non tutela in modo adeguato il Cittadino dagli abusi dalle lentezze dall’ arroganza e dagli errori dei magistrati ‎i quali cavalcano procedure regolamenti e leggi inadeguati fornite loro dal così detto potere legislativo e con sempre più attenzione al comodo delle caste.

‎L’ Italia è una dittatura e questa dittatura si appoggia su tre aspetti, che nel medesimo articolo evidenziavo e che qui spiego meglio.

Per primo l’ analfabetismo, non tanto strutturale quanto funzionale, del 70%della popolazione italiana, dato OCSE, gli Italiani sanno per lo più leggere e scrivere ma non hanno gli strumenti culturali e interpretativi per sapere quel che leggono e scrivono, e tale analfabetismo si è esteso alla macchina statale e alle professioni in virtù della ‎politica scellerata che ha abbassato i livelli scolastici generali e quelli intellettuali cultural educazionali per l’ accesso all’ Università, e in più dando titolo di laurea anche a corsi che in verità sono dei baccalaureati, inoltre il regime ha il suo codazzo mediatico e cortigiano.

Per secondo, la violenza, ovvero l’ uso della forza per imporre il regime, infatti le Forze Armate continuano a non prendere le distanze e a servire e a far rispettare non lo Stato da Costituzione ma un altro Stato, che chiamerei sfascista poiché chiamarlo fascista sarebbe un insulto a Mussolini che comunque si è sempre preoccupato di costruire qualcosa, e che si è surretiziamente sostituito al posto di quello da Costituzione.

Terzo, sulla cupidigia ovvero sulle ramificazioni all’ ombra del potere con l’ ampio intorno affaristico ovvero sulla mancanza di senso civico e di principi etici di una parte, purtroppo rilevante anche a livello numerico, della popolazione italiana, parte che è l’ unica ad avere interesse a mantenere la dittatura e a fare lunghe code per andare a votarla, in qualsiasi forma la preferisca, tutto il resto dell’ elettorato vota o per masochismo o perché, come si suol dire, la speranza è l’ ultima a morire.‎‎

Che fare? Tornare a votare a ottobre ma cosa?

L’ astensione si è fermata al 27%, due punti percentuali in più rispetto al 2013, abbastanza per considerarsi una forza del Paese in grado di esprimere almeno per una sua parte un Movimento di Unità Nazionale, che conquisti in modo trasversale la maggioranza assoluta e che si riconosca nel programma che segue.

Elezione diretta del Presidente della Repubblica e potenziamento delle sue prerogative di garanzia.

‎Ampliamento della Corte Costituzionale e incremento della Sua attività.

Difesa degli interessi della Nazione anche in Europa, abolizione dell’ inserimento automatico di norme europee e necessità di ratifica da parte del nostro Parlamento, non è un passo indietro, è ‎una garanzia di libertà.

Velocizzazione delle Procedure quando i Cittadini lamentino un danno dalla Magistratura o dalla PA.

Ampliamento e riqualificazione dei ranghi della Magistratura e velocizzazione dei processi.‎

Unità effettiva delle Forze di Polizia.

Difesa con impiego delle Forze Armate del territorio nazionale ovvero delle coste e del suolo dall’ invasione straniera in corso.

Difesa con impiego delle Forze Armate del territorio nazionale occupato da mafie camorre e quant’ altro.

Abolizione definitiva delle carceri, che sono una cosa incivile non meno di quanto lo fossero i manicomi, e sostituzione definitiva con comunità di recupero e lavoro con attenzione ai differenti livelli di pericolosità dei detenuti, uso quanto più possibile di pene alternative ovvero del servizio sociale, che è una effettiva pratica educativa‎.

Prevenzione della criminalità giovanile.

Ritorno delle preferenze nelle leggi elettorali e democratizzazione dei Partiti per quanto libere associazioni quali istituzioni che svolgono comunque un servizio pubblico.

Abolizione immediata di tutte le leggi e i regolamenti per i quali ci siano seri rilievi di possibile incostituzionalità, in materia di libertà, inviolabilità della persona e libertà ‎di cura, lavoro procedure e in ogni altro ambito.

Riqualificazione della scuola e dell’ Università pubblica come privata, attenzione ai poli di eccellenza, attenzione a quelle necessità formative importanti per l’ Italia, il suo territorio e patrimonio.

Riqualificazione del territorio, distribuzione delle terre ai Cittadini italiani, incentivazione attraverso il credito cooperativo e la raccolta fondi‎.

Difesa del patr‎imonio culturale artistico naturale.

Energia pulita e incentivazione dei ‎settori di eccellenza manifatturiera come industriale.

‎Mantenimento del buon livello del Servizio Sanitario Nazionale, attenzione a quelle zone della Nazione dove è più carente, lotta agli sprechi, prevenzione.

Potenziamento delle reti di solidarietà pubbliche e private per persone e famiglie in difficoltà, tuttavia il reddito deve venire dal lavoro, un diritto che deve essere restituito agli Italiani e ai loro figli.

Niente tasse fino a i 15000 euro di reddito familiare se si deve pagare l’ affitto, fino a 10000 se si vive in casa di proprietà , eliminazione tasse sulla prima casa, eliminazione balzelli bolli e quant’ altre cose similari da parte della PA, eliminazione tasse di successione.

Obbligo per le banche di dare denaro contante quando richiesto, divieto abolizione del medesimo, da inserire in costituzione.

Divieto assoluto di microchip sottocute per Umani ‎eccetto che per motivi strettamente terapeutici, da inserire in Costituzione.

Carla Villa Maji.