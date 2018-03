Funivia del Monte Faito: Aprirà a Pasquetta 2018

La Funivia del Faito riapre per Pasquetta 2018 dopo i lavori di manutenzione: nel percorso una vista mozzafiato sul Vesuvio e sul Golfo!

Ottime notizie per quanto riguarda la Funivia del Faito: dopo i lavori di manutenzione iniziati lo scorso anno, riaprirà per Pasquetta 2018. Per chi ha voglia di organizzare la tradizionale gita del lunedì in Albis nel verde, l’appuntamento è allora il 2 aprile.

Lo storico impianto collega Castellammare di Stabia al Monte Faito, oasi di pace e natura e punto più alto dei Monti Lattari. La funivia ha attraversato fasi alterne, con lunghi periodi di chiusura, e una nuova fase di apertura al pubblico nel 2016/2017. Inaugurata nel 1952, può trasportare 35 persone alla volta e impiega 8 minuti per unire le due stazioni.

Sospesi in alta quota, soprattutto nelle giornate più nitide, è possibile ammirare panorami mozzafiato del Golfo di Napoli, da un’insolita e unica prospettiva, con il Vesuvio sullo sfondo. Sul Monte Faito ci si può fermare per un pic nic o passeggiare tra i suoi alberi, tra cui i meravigliosi faggi centenari.

