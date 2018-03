Vico Equense. Asilo Nido comunale: si può fare!

Vico Equense. Nel nostro paese la situazione degli asili nido è drammaticamente in ritardo rispetto alla media italiana, eppure si tratta di una tappa fondamentale per lo sviluppo del bambino.

Oltre ad essere un servizio fondamentale per tutte le donne lavoratrici che spesso devono scegliere tra lavoro e famiglia. Sentiamo la necessità di far comprendere alla nostra amministrazione l’esigenza di un tale servizio sul territorio Vicano .

È stato ampiamente dimostrato quanto sia importante per la sana crescita psicofisica di un bambino inserirlo all’interno di un asilo nido sin da piccolo poiché fino al terzo anno di vita il bambino apprende sostanzialmente attraverso lo sviluppo sensoriale.

Sono esperienze molto semplici ma importantissime: toccare, udire i suoni, guardare, muoversi, scoprire, mettere in bocca, tutte esperienze che in un nido possono essere fatte con la massima libertà. Nel nido tutto ciò è possibile perché è attrezzato in questa logica, sono delle attività a sfondo sensoriale che rappresentano la premessa di ogni forma di apprendimento, anche poter correre, ballare, saltare in un salone protetto e sicuro, dove anche il cadere non rappresenta un pericolo, dove non ci sono i mobili di casa.

Sono opportunità uniche, tanto più nella bella stagione dove questo può essere fatto in uno spazio all’aperto dove ci sono giochi basati sul bisogno motorio infantile, importantissimo in questa età dove il muoversi è effettivamente una delle esperienze più importanti in assoluto.

Vico, purtroppo non è per nulla a misura di famiglia, né tantomeno a misura di bambino. Ha carenze strutturali, in tal senso, le zone decisamente più svantaggiate in tal senso, sono sicuramente il centro e le frazioni limitrofe.

Il Partito Democratico Vicano può solo essere propositivo e collaborativo, qualora l’amministrazione dovesse decidere di prendere parte a questo bando regionale. Poiché il bene e la salute psicofisica dei bambini Vicani non ha colore politico.

Il giorno 17 marzo, presso l’Hotel Sporting, sarà indetta una conferenza che approfondirà tale tematica, chiarendo le opportunità scaturenti da questo bando, con la partecipazione di: Lucia Fortini (Assessore all’istruzione della Regione Campania), Vincenza Amato (Consigliere Regione Campania), Fortunata Caragliano (Direttore Generale della DG per le Politiche Sociali – Regione Campania), Gianfranco Mazzarella (pediatra) e alla quale sarà invitata l’amministrazione comunale. Sarà anche occasione, da parte del nostro partito, di poter presentare una proposta di progetto di asili nido per la nostra città.