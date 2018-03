COLLEZIONISMO, NUMISMATICA E OGGETTISTICA A GRAGNANO

X Memorial Correale, Gragnano (NA) il 17 e il 18 marzo 2018

Un’esposizione per rivivere i ricordi del passato e promuovere la coscienza storica, punto d’incontro due volte l’anno dell’Italia meridionale dal 1994, con la presenza di periti specializzati ed esperti operatori del settore, che per l’occasione metteranno in esposizione autentiche rarità: monete, francobolli, banconote, decorazioni militari, ecc.

Quindi per tutti gli appassionati collezionisti e curiosi di oggettistica, l’occasione di visitare la mostra del X Memorial Correale, che si svolgerà il 17 e il 18 Marzo 2018 presso l’Hotel Parco a Gragnano (Napoli), immerso nel silenzio di un rigoglioso parco naturale, sulla Strada Statale per Agerola n. 366, provvisto di un ampio parcheggio custodito e sala ristorante.

Durante la visita, troverete una grande esposizione di diverse e varie tipologie, dagli orologi da polso a quelli da taschino, dalle scatole di latta ai salvadanai, dalle macchine da scrivere a quelle fotografiche, dai giocattoli d’epoca ai giochi da tavolo, dalle lampade rare ai vasi pregiati, dagli anelli, bracciali, collane, orecchini, alla bigiotteria varia, e ancora…dischi, calamite, cavatappi, carillon, crocifissi, coltellini, campane e campanelli, figurine, lamette da barba, spins, palline di vetro, piatti, portachiavi, spille, tazzine, statuine di ogni tipo, penne da scrittura e quadri di ogni genere.

Orari

Sabato 17 Marzo 2018, dalle ore 9:00/13:00 – 15:00/19:00

Domenica 18 Marzo 2018, dalle ore 9:00 alle 14:00

Ingresso Libero

In collaborazione con l’Associazione Antonio De Curtis, in arte Totò, sarà emessa una cartolina a tiratura limitata, per celebrare i 50 anni dalla scomparsa di Antonio De Curtis.

Sarà inoltre possibile ottenere un annullo per ricordare Salvatore Correale; infatti con il patrocinio della Federazione fra le Società Filateliche Italiane parteciperà Poste Italiane Filatelia e sarà disposto un servizio temporaneo di annullo filatelico speciale, recante la dicitura Salvatore Correale, Presidente del Circolo Filatelico e Numismatico “Tempo Libero”, a 5 anni dalla scomparsa.

Per informazioni e contatti:

Attilio Maglio – Telefono: (+39) 3498125912

e-mail: clubdeltempolibero@gmail.com

Sito internet: http://clubdeltempolibero.xoom.it

Pagina Facebook: Associazione Circolo “Tempo Libero”

Inoltre Sabato 17 marzo alle ore 10, vi sarà la presentazione, a cura degli esperti studiosi di nummi cartacei e monetari Gaetano Russo e Giovanni Ardimento, del libro:

Mille Lire al mese” – Tre secoli di storia raccontati da una banconota.