26/3/18 E’ morto Fabrizio Frizzi il conduttore gentile della TV.

Volto molto amato dal pubblico, Fabrizio Frizzi ha esordito in Rai con la tv dei ragazzi nella trasmissione a 20 anni con «Il barattolo» nel 1980. Da «Scommettiamo che» a «Europa Europ», dal preserale «Luna park» alla maratona benefica «Telethon», è diventato uno dei volti più popolari e amati di RaiUno.

Ha condotto per 15 anni Miss Italia (e proprio al concorso nel 2002 ha conosciuto la moglie, giornalista a Sky Tg24).

Grande appassionato di musica, fratello di Fabio il musicista autore di grandi colonne sonore, ha conquistato il pubblico giovane mettendosi in gioco come concorrente di «Tale e quale show» condotto da Carlo Conti, di cui era grande amico, con cui ha fatto la staffetta per «L’eredità». Frizzi è stato anche doppiatore dei film d’animazione: la sua voce è indissolubilmente legata al cowboy di «Toy Story».

I funerali si terranno a Roma in Piazza del Popolo.

Il giornale Positanonews si associa al dolore di quanti l’hanno amato, esprimendo sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia tutta.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

Del giornale Positanonews