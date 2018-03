Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua per richiamare l’attenzione sull’importanza di proteggere questa risorsa. Ecolubrafriendly in collaborazione con l’AMP

Punta Campanella, l’Amministrazione Comunale e la Gori spa è molto sensibile a questa tematica proponendo progetti di educazione ambientale agli istituti scolastici presenti sul

territorio di Massa Lubrense. “Da gennaio – afferma la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Maria Cacace- gli alunni hanno intrapreso un viaggio del tutto speciale nel mondo dell’acqua per imparare ad usare in modo consapevole questa risorsa.

Visiteranno inoltre la sorgente Forma di Gragnano e l’impianto di depurazione di Massa Lubrense”. Il percorso di approfondimento, guidato dalla biologa Rosanna Balduccelli, esperta in educazione ambientale, ha la finalità di cercare di capire perché l’acqua è così fondamentale per noi e per gli esseri viventi in generale. “Tradurre in esperienze concrete le conoscenze” – continua Michele Giustiniani Presidente dell’AMP – “guiderà gli alunni alla riscoperta dell’amore per la natura e a capire che l’ambiente è una risorsa fondamentale da tutelare e proteggere per la salute di tutti. Con tale finalità ho promosso come Area Marina Protetta in questi anni numerose iniziative dedicate all’ecologia e all’educazione ambientale che ritengo

siano tematiche quanto mai attuali e temi “sensibili” per il futuro di tutti”.

Vincenzo Carratù