Il 21 marzo è stata anche la \"Festa dei Terrazzamenti\" in Costiera Amalfitana: Metaprogetto di  Bioarchitettura Verticale\"

Il 21 marzo si è celebrata la Giornata internazionale delle foreste istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutti gli alberi che compongono il polmone verde del pianeta Terra.

I terrazzamenti della costiera amalfitana, come è stato riconosciuto anche dal geologo Prof. Franco Ortolani dell’ Università Federico II di Napoli, sono l’invenzione più geniale che sia stata mai fatta, grazie alla quale queste montagne devono la loro fama a livello internazionale.

In questo territorio, dove si vive di turismo, è il paesaggio ad essere la vera attrazione per il visitatore.

La sua “Agricoltura verticale” ed i suoi “Contadini Volanti” quindi costituiscono davvero il Futuro, essendo unico vero strumento di conservazione architettonica del paesaggio.

Questa consapevolezza è ormai riconosciuta non solo da parte di tutti gli esperti ma anche dalle popolazioni stesse che vi abitano, e che sempre più faticosamente, se ne prendono cura.

La novità tuttavia è che i Monti Lattari con il loro ordinato disegno a zigurat di muri a secco, tutt’altro che naturali ma ingegnosamente realizzati dall’uomo nel corso dei secoli, si trovano oggi in perfetta sintonia con le ultimissime tendenze nel campo della più moderna Bioarchitettura Verticale.

La bio-architettura è sempre esistita, infatti la necessità ha da sempre aguzzato l’ingegno degli uomini, di ogni epoca storica, per poter vivere al meglio la propria esistenza.

E stata proprio la mano dell’uomo ad aver reso docile il profilo della montagna con i muri a secco, per rendere coltivabili lingue di terreno su cui impiantare fitte intelaiature di sostegno ai limoni, utili anche a posizionare le belle case coloniche dalle organiche coperture a volta.

L’architettura contemporanea tuttavia pare aver raccolto il testimone, ed oggi grazie alla tecnologia riparte da qui…

L’architetto italiano che ha progettato l’habitat del futuro, Stefano Boeri, in Cina ha ideato una “Città Foresta”: circa 175 ettari per 30mila abitanti, in grado di assorbire CO2 e polveri sottili, e produrre ossigeno grazie a 40mila alberi, così che l’aria, la temperatura media ed il rumore risulteranno migliori.

Da noi in Italia invece sta prendendo sempre più piede il “Bosco Verticale”, come quello già realizzato con le due torri milanesi del quartiere Isola.

In un’area minima si è raggiunta la riforestazione di 900 alberi, arbusti e piante floreali, pari ad una superficie boschiva, equivalente a circa 10mila mq.

Un microclima più fresco d’estate, fino a 2,5 gradi in meno; le piante infatti producono umidità, assorbono CO2 e polveri, producono ossigeno, proteggono dall’irraggiamento e migliorano il comfort dell’abitare, risparmiando energia e funzionando anche da barriera antirumore ed antivento.

Questo prototipo sarà “replicato” anche nei Paesi Bassi, con la Torre dei Biancospini, la Torre dei Cedri di Losanna, il Bosco Verticale di Nanchino e altri edifici alberati in progettazione a Parigi, Tirana e Shanghai.

Tutti Boschi Verticali di nuova generazione, dove si cerca di replicare, grazie alla nuova tecnologia, la coabitazione tra città e natura.



Il germe di questa attuale tendenza dell’architettura si era manifestato già sul finire degli anni ’80, con la moda del “Mur Vegetal” lanciata dal famoso botanico Patrick Blanc, creativo paesaggista francese, inventore del giardino verticale, da lui definito “un pezzo di natura invitata in città”.

Nel mondo ne ha realizzati oltre 200, felicemente integrati nel paesaggio di cemento di metropoli come Parigi, Madrid, Londra, Nuova Delhi, New York e Sydney.

Grazie a lui l’arte dei giardini è completamente mutata: al valore puramente estetico del giardino, oggi si sostituisce il giardino eco-sostenibile che non deve più “imitare” la natura.

Sulla scorta di questa nuova filosofia del paesaggio attualmente anche gli orti a ridosso delle città, a lungo considerati antiestetici secondo i canoni urbanistici perché considerati retaggio “paesano” e luoghi da destinare solo al tempo libero degli anziani, acquisiscono sempre di più un valore completamente nuovo.

Negli ultimi anni infatti in tutte le città il numero delle persone che vogliono coltivare un orto è andato via via crescendo. Giovani, donne, impiegati e professionisti si sono sostituiti ai pensionati ed operai che storicamente hanno rappresentato i principali fruitori di tali spazi verdi.

Coltivare gli orti in forma collettiva, come giardini comunitari “partecipati”, non è solo un fenomeno di costume ma una vera tendenza, che se dovesse consolidarsi agli attuali ritmi di crescita, potrebbe riuscire anche a modificare una parte del paesaggio e degli stili di vita dei nostri centri.

È questo il nuovo modo (dal basso) di fare urbanistica?

Di certo rappresenta una nuova attenzione ad un territorio che spesso abbiamo devastato e che adesso dobbiamo provare a recuperare un pezzo alla volta.

Questo fenomeno però è soprattutto un indicatore di cambiamento degli stili di vita dei cittadini: forse è finalmente iniziata la metabolizzazione del concetto di sostenibilità e di protezione attiva dei pochi spazi di verde del nostro territorio, sopravvissuti al degrado e all’abbandono ma soprattutto alla speculazione edilizia.

Tuttavia se il cittadino contemporaneo è prontissimo a riappropriarsi dello spazio e del paesaggio, le amministrazioni come al solito non tengono il passo soprattutto per il tempo delle decisioni.

Qui in costiera ancora non vi è una piena consapevolezza dell’immenso patrimonio naturale che richiede tutela ma necessita al contempo di una complessiva rivitalizzazione.

Una lodevole iniziativa in tal senso è stata quella degli Orti Sociali, attuata nell’ambito del progetto denominato “Tutti Matti per l’Orto”, con Cava de’ Tirreni comune capofila ed in costiera i due comuni di Minori e Tramonti.

Degli spazi verdi furono assegnati nel 1014, dietro richiesta da parte dei cittadini che intendevano coltivarli e gestirli; iniziativa tuttavia che seppur lodevole rappresenta davvero un esiguo esempio!

