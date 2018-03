19° TROFEO AUTOMOBILISTICO CITTA’ DI MASSA LUBRENSE

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

Denominazione 19° TROFEO CITTÀ DI MASSA LUBRENSE

Data 11 marzo 2018 Validità Trofeo d’Italia Centro

ORGANIZZATORE: A.S.D. ROMBO TEAM

Indirizzo: Via Vincenzo Bellini, 2

Tel. 331.6184380 fax

RICHIESTA DI CANDIDATURA PER TITOLAZIONE

DIREZIONE GARA Sede MUNICIPIO

Tel. 081.5339401

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

SLALOM SINGOLO 2018

TROFEO CITTÀ DI MASSA LUBRENSE

Trofeo d’Italia Centro-Sud, Trofeo Italiano Femminile e

ROMBO TEAM

Vincenzo Bellini, 2 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

081.421653 e-mail rombo.team@libero.it

RICHIESTA DI CANDIDATURA PER TITOLAZIONE 2019

Apertura: giorno Chiusura: giorno 05/03/18 ore

MUNICIPIO – PIAZZA VESCOVADO – MASSA LUBRENSE

5339401 – 331.6184380 fax 081.8789576

giorno 11/03/18 presso: Uff. Turistico Comunale

11/03/18 dalle ore 7,30 alle ore 8,45

UFFICIO TURISTICO COMUNALE – MASSA LUBRENSE

giorno 11/03/18 dalle ore 7,30 alle ore

presso PARCHEGGIO COMUNALE

giorno 11/03/18 ore 9,30

RICOGNIZIONE UFFICIALE DEL PERCORSO giorno 11/03/18 ore 10,00

MANCHE giorno 11/03/18 ore 11,30

presso: PIAZZA S. CROCE – TERMINI

presso: HOTEL CARUSO – TERMINI

giorno: 11/03/18 ore (2) 45’ dopo l’arrivo dell’ultima vettura

POST GARA presso: OFFICINA TRW SERVICE (sul percorso di gara)

presso: PARCO CHIUSO

tipo di bilancia: elettronica portatile

presso: PIAZZA S. CROCE – TERMINI

giorno: 11/03/18 ore 18,00

ELENCO DEGLI ISCRITTI

19° TROFEO CITTÀ DI MASSA LUBRENSE

V Memorial Vittorio Marcia

Massa Lubrense (NA), 11 marzo 2018

Memorial Mario Adario e Tino Valente

Coppa Enrico Palumbo

Trofeo d’Italia Centro-Sud * Trofeo Italiano Femminile * Coppa Slalom 5^ zona

28 FERRAIUOLO Giuseppe Peugeot 106 Gti Progetto Corsa Promosport S5

27 POLLIO Giuseppe Renault 5 Gt turbo Scuderia Vesuvio S7

26 ESPOSITO Antonino Renault 5 Gt turbo Progetto Corsa Promosport S7

25 PAGANO Fortunato Fiat 600 E1 1400

24 RUGGIERO Francesco Fiat Cinquecento Scuderia Vesuvio E1 1400

23 MANNA Salvatore Peugeot 205 Rallye E1 1400

22 CASABONA Giovanni Peugeot 106 Rallye Autosport Sorrento Racing E1 1400

21 LUCENTI Salvatore Peugeot 106 16v Progetto Corsa Promosport E1 1600

20 AIELLO Giovanni Peugeot 106 16v Tirreno Motorsport E1 1600

19 MARZUILLO Antonino Renault Clio Rs Autosport Sorrento Racing E1 2000

18 VUOLO Giancarlo Renault 5 Gt turbo Scuderia Vesuvio E1 +2000

16 DE GREGORIO Francesco Peugeot 106-Suzuki Autosport Sorrento Racing E2 SH 1400

15 CORBO Antonio Fiat 600 Progetto Corsa Promosport P1

14 AVITABILE Domenico A 112 Abarth Scuderia Vesuvio P1

12 CUOMO Roberto A 112 Abarth Progetto Corsa Promosport P1

11 LEPORE Pellegrino A 112 Abarth Progetto Corsa Promosport P1

10 MILO Provino A 112 Abarth Scuderia Vesuvio P1

9 DI LEVA Salvatore Fiat 126-Kawasaki Progetto Corsa Promosport P2

8 GARGIULO Franco Fiat 126 Victor 77-Suzuki P2

7 SCARAFONE Alberto Gloria-Suzuki Progetto Corsa Promosport E2 SS 1400

6 LUCIBELLO Antonino Radical Prosport-Suzuki Tirreno Motorsport E2 SC 1400

5 MICCIO Gianluca Radical Sr4-Suzuki Progetto Corsa Promosport E2 SC 1400

4 ESPOSITO Cataldo Radical Sr4-Suzuki Autosport Sorrento Racing E2 SC 1400

3 SBARATTA Antonino Radical Sr4-Suzuki Autosport Sorrento Racing E2 SC 1600

2 CASTELLANO Salvatore Radical Prosport-Suzuki Autosport Sorrento Racing E2 SC 1600

1 VINACCIA Luigi Osella Pa9/90-Honda Autosport Sorrento Racing E2 SC 2000

AUTOVETTURA SCUDERIA CLASSE

01 PANE Mario Renault 5 Gt turbo

87 SORRENTINO Leonardo A 112 Abarth Scuderia Vesuvio AdB N 1150

86 RUSSO Christian Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport AdB N 1400

85 MILO Luigi Citroen Saxo Vts Scuderia Vesuvio AdB N 1600

84 STAIANO Raffaele Peugeot 205 Rallye Progetto Corsa Promosport AdB A 1400

83 AVERSA Francesco Peugeot 205 Gti AdB A 2000

82 CASO Giacomo A 112 Abarth Progetto Corsa Promosport AdB S3

81 DURANTE Aniello Fiat Uno 70 Scuderia Vesuvio AdB S4

80 PARISI Franco Peugeot 205 Rallye AdB S4

79 GARGIULO Liberato Peugeot 205 Rallye Progetto Corsa Promosport AdB S4

78 STAIANO Antonio – U 23 – Peugeot 205 Rallye AdB S4

77 CASCONE Vincenzo Fiat Punto Scuderia Vesuvio AdB P1

76 DI PALMA Matteo Fiat Cinquecento Progetto Corsa Promosport AdB P1

75 ERCOLANO Luigi – U 23 – Citroen Saxo Vts Tirreno Motorsport RS 1.6

74 MILO Provino Citroen Saxo Vts Scuderia Vesuvio RS 1.6 Plus

73 VESPOLI Roberto Alessio Peugeot 106 16v Scuderia Vesuvio RS 1.6 Plus

72 MAGLIANO Marco Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport N 1400

71 ICUCHI Niki Peugeot 106 Rallye Power Racing PL N 1400

70 ROMANO Carlo Peugeot 106 Rallye Scuderia Vesuvio N 1400

59 DI SALVATORE Pasquale Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport N 1400

58 STAIANO Mario Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport N 1400

57 ESPOSITO Michele Andreas Antonio Citroen Saxo Vts Tirreno Motorsport N 1600

56 DE GENNARO Gianni Citroen Saxo Vts Tirreno Motorsport N 1600

55 DE GREGORIO Liberato – U 23 – Citroen Saxo Vts Tirreno Motorsport N 1600

54 RUOCCO Gennaro Peugeot 106 16v Scuderia Vesuvio N 1600

53 MASTELLONE Antonino Peugeot 106 16v Autosport Sorrento Racing N 1600

52 PARLATO Vincenzo Peugeot 106 16v Progetto Corsa Promosport N 1600

51 VOLPE Giuseppe Peugeot 106 16v Scuderia Vesuvio N 1600

50 STAIANO Mario Peugeot 106 16v Progetto Corsa Promosport N 1600

49 DE GREGORIO Liberato Peugeot 106 16v Tirreno Motorsport N 1600

48 DI LEVA Antonino Peugeot 106 16v Progetto Corsa Promosport N 1600

47 CAVALIERE Angelo Renault Clio Williams Scuderia Vesuvio N 2000

46 CINQUE Giuseppe Fiat Seicento Sporting Progetto Corsa Promosport A 1150

45 STARACE Alfredo Fiat Seicento Sporting Autosport Sorrento Racing A 1150

44 MARCIANO Roberto – U 23 – Peugeot 106 Rallye Tirreno Motorsport A 1400

43 MARCIANO Antonino Peugeot 106 Rallye Tirreno Motorsport A 1400

42 CAVALIERE Matteo Peugeot 106 Rallye A 1400

41 BUONOCORE Sebastiano Peugeot 205 Rallye Scuderia Vesuvio A 1400

40 RUOCCO Giuseppe Peugeot 106 16v Tirreno Motorsport A 1600

39 TERMINIELLO Ferdinando Peugeot 106 16v Scuderia Vesuvio A 1600

38 DE GREGORIO Antonino Fiat 500 Autosport Sorrento Racing BC 700 Gr. 5

37 ALLOTTA Vincenza – F – Fiat 126 Scuderia Armanno Corse S1

36 DE GREGORIO Marcello Fiat 500 Scuderia Vesuvio S1

35 MARINO Saverio A 112 Abarth S2

34 ACAMPORA Gaspare Fiat 127 S2

33 SOMMA Vincenzo Fiat 127 Scuderia Vesuvio S3

32 SALEMME Giuseppe A 112 Abarth Progetto Corsa Promosport S3

31 PRISCO Cataldo Peugeot 205 Rallye S4

30 CIAMPA Gennaro Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport S4

29 BISOGNO Marcello Fiat 127 Progetto Corsa Promosport S4