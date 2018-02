Wedding Day a Villa Le Zagare a Gragnano a San Valentino . Le Zagare è una dimora incantevole dove stile e lusso fanno da cornice a soggiorni indimenticabili. Grazie alla sua posizione privilegiata l’Hotel permette di raggiungere, in brevissimo tempo, i principali siti di interesse culturale rendendolo meta perfetta per viaggi di piacere e soggiorni d’affari. Lo staff, professionale e cortese, è parte integrante dell’elegante accoglienza riservata agli ospiti, ed è a disposizione dei clienti per soddisfare ogni esigenza. “E’ stata una bella esperienza – dice Rosaria De Simone che è stata ospite della struttura con Guido Brangi col quale convolerà a nozze -, ci ha colpito la bellezza della location e l’accoglienza e faremo qui il nostro ricevimento ” Molte coppie hanno deciso di provare il contesto della splendida struttura ricettiva per il giorno del loro matrimonio, a loro vanno gli auguri della redazione di Positanonews.