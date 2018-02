Viva gli anni ’90, video parodia di Marco e Fabiano spopola sui social

Anche quest’anno Marco e Fabiano, concluso il Festival di Sanremo, hanno sfornato un video parodia tutto da gustare “Viva gli anni ‘90” sulle note de “Una Vita in Vacanza” (il successo de Lo Stato Sociale).

Il video offre una carrellata degli oggetti mito di quel decennio: dall’indistruttibile Nokia 3310 al palco del Festival bar, dal Karaoke di Fiorello al Super Mario della Nintendo, dal Tamagotchi ai Mondiali persi ai rigori. In quattro minuti i nostalgici dei favolosi Anni ’90 possono ricordare con malinconia gli anni d’oro prima del Millennium Bug. Un video dal forte potenziale virale girato, in un lungo e divertente piano sequenza ricco di oggetti vintage, dal regista Luca Grafner e con la produzione esecutiva a cura di Francesca Romaldo.

Il Video



Marco e Fabiano sono gli autori dei due tormentoni da milioni di visualizzazioni Meridionali’s Kalma(Occidentali’s Karma riadattata per raccontare le abitudini del Sud) e Sei Sparito(Despacito dedicata alla finale di Champions 2017).

Un riuscitissimo spaccato che fa sorridere e conquista tutti. Restano ancora attuali i dubbi sul destino di Carmen San Diego, la passione per la dance di Gigi D’Agostino, i diari Smemoranda pieni di dediche e ritagli dai giornaletti, il suono del modem 56k.

I due autori comici non propongono solo un pezzo nostalgico, ma una vera e propria DeLorean, una macchina del tempo in grado di proiettarci, per 4 minuti, nel 1990. Un testo riuscitissimo nel quale ognuno può riconoscersi e ritrovare, nella propria memoria, i ricordi di un tempo passato.

Marco Abbro e Fabiano Pagliara sono un osteopata e un avvocato, entrambi odi Cava de’ Tirreni. Insieme sono Marco e Fabiano, una coppia di autori comici con una lunga esperienza in radio e nell’intrattenimento dal vivo, specializzati nella scrittura di parodie musicali.

Il successo de L’Anno Buono (la parodia dedicata al Napoli sulle note del rap di Rocco Hunt) gli è valsa la partecipazione a Quelli che il calcio come ospiti tifosi nella stagione 2014/2015. Nel 2016 è la volta di Parody in a Day, una vera e propria sfida per ideare, scrivere, arrangiare e girare, in sole 24 ore, la parodia e il videoclip della canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Ma il vero boom online arriva con Meridionali’s Karma e Sei Sparito, con i quali totalizzano oltre 10 milioni di visualizzazioni complessive tra Youtube, Facebook e condivisioni sulle principali testate nazionali. Con L’Esercito dei Trend (anche Cinquand) sono stati premiato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo come miglior parodia per l’Ariston Comic Selfie.

Oggi sono tra i creativi dell’agenzia Armando Testa lavorando fianco a fianco con Jacopo Morini per la realizzazione di contenuti web dal forte potenziale virale.

Magrina Di Mauro